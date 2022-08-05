"Поддержать"
Тренды:
Новости
У побережья Испании спасли мужчину после 16 часов пребывания в океане
Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
В Украину направляется первое с начала полномасштабного вторжения иностранное судно
Выбираем сушилку для овощей и фруктов PR
Украинские министры резко осудили заявление Amnesty International против украинской армии
ГУР Украины ответило на "решение" российского суда об "Азове"
С 24 февраля границы Украины пересекли более 10 миллионов человек
Трамп считает, что Украине следовало отдать Крым - тогда бы не было войны
Украинский мультфильм-"долгострой" увидит весь мир
В Черном море у берегов Украины повысилась минная и ракетная угроза
Служба безопасности Латвии предупредила о рисках, связанных с российскими медиа
Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны
Как правильно диагностировать аллергию - советы врача
Первое украинское судно с зерном ожидают в водах Турции 3 августа
Когда в Украине начнется отопительный сезон - Кабмин
Все новости
Транспорт / Бизнес / Потребрынок

Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться

22:43, 05 авг 2022
91
Версия для печати

В июле в в начавшейся декаде августа продолжили снижение цены на автогаз. В среднем цена в июле снизилась на 27%.

В Украине продолжает стремительно дешеветь автомобильный газ, свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы А-95.

Так, за день средние цены на крупнейших заправках снизились на 1,5% до 28,16 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,89 гривны за литр, а на дизельное топливо - 55,80 гривны за литр.

В целом в течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.

А цены на другие виды топлива выросли после решения Нацбанка повысить официальный курс доллара, что спровоцировало скачок курсов и на наличном рынке, но на этой неделе котировки снижаются.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще