Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться

В июле в в начавшейся декаде августа продолжили снижение цены на автогаз. В среднем цена в июле снизилась на 27%.

В Украине продолжает стремительно дешеветь автомобильный газ, свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы А-95.

Так, за день средние цены на крупнейших заправках снизились на 1,5% до 28,16 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,89 гривны за литр, а на дизельное топливо - 55,80 гривны за литр.

В целом в течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.

А цены на другие виды топлива выросли после решения Нацбанка повысить официальный курс доллара, что спровоцировало скачок курсов и на наличном рынке, но на этой неделе котировки снижаются.

Источник: Корреспондент