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Когда в Украине начнется отопительный сезон - Кабмин

15:51, 31 июл 2022
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В Украине в этом году отопительный сезон стартует как всегда 15 октября, но будет реализовываться в разных областях с учетом погодных условий на территории страны.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на министерском брифинге.

Министр напомнил, что правительство приняло решение во время этого отопительного сезона отказаться от повышения тарифов на тепло. Газ для населения будет поставляться по цене 7420 грн за тысячу кубометров – то есть по старой цене.

«Верховная Рада приняла три закона, фактически делающих возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивающих возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы», - отметил он.

Нормативные характеристики температуры в помещении решено не пересматривать в сторону понижения. Таким образом, минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет не менее 18 градусов.

Напомним, 29 июля Верховная рада ввела запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения во время военного положения и еще полгода после его окончания.

Днем ранее, 27 июля, Верховная рада на период действия военного положения запретила принудительное взыскание задолженности с физических лиц за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, власти попросили жителей неоккупированной Донбасса эвакуироваться как можно скорее - до начала отопительного сезона. Из-за значительного повреждения инфраструктуры Донецкой области в зимний период в городах невозможно будет обеспечить отопление и, возможно, электроэнергию.

Источник: Слово и дело


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