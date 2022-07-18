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Авто / Закон и право

Принят закон об урегулировании работы фрилансеров

21:30, 18 июл 2022
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Фрилансерам не могут запретить работать одновременно на нескольких работодателей - об этом говорит один из пунктов закона, принятого Верховной Радой во втором чтении.

Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, или фрилансеров. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов.

«Законом 5161 ввели новую форму трудового договора – договор с нефиксированным рабочим временем, согласно которому обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления владельцем имеющейся работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно с выплатой зарплаты за фактически отработанное время (минимум 32, максимум 40 часов в месяц) и запретом работодателю препятствовать работнику выполнять работу по другому трудовому договору у другого работодателя», - сообщил Фролов.

Ранее Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №5161, направленный на урегулирование вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, или фрилансеров.
Источник:  УНН 


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