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Политика / США / Война

Байден попросил своих подчиненных сдерживаться в заявлениях о поддержке Украины

21:55, 16 июн 2022
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Президент США Джо Байден был недоволен риторикой некоторых подчиненных о поддержке Украины. Он попросил американских чиновников сдерживаться в заявлениях.

Об этом сообщает NBC News.

По данным источников из Белого дома, президент был недоволен риторикой министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена во время их визита в Киев.

Байден считает, что американские политики "зашли слишком далеко". По его мнению, Ллойд своими заявлениями расширяет цели США в Украине и вызывает нереалистичные ожидания. Это в свою очередь увеличивает риск возникновения прямого конфликта с Россией.

"Байден был не счастлив, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине... Казалось, что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом, который объявил о новом пакете военной помощи на 1 млрд долларов.


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