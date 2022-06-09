Спонсоры войны: как международные компании оправдывают свой невыход из России

С началом войны, после десятков тысяч погибших и многочисленных документальных свидетельств военных преступлений, Россию оставили многие международные компании. Часто под давлением собственных клиентов и акционеров.

Немало иностранного бизнеса осталось в стране-агрессоре. Там международные компании продолжают продавать свои товары или предоставлять услуги россиянам, уплачивая налоги в бюджет оккупантов.

Как транснациональные компании объясняют миру свою пассивную поддержку агрессии против Украины и почему их заявления – это только оправдания, в которые никто не верит?

Какой бизнес остался в РФ

Наибольшая часть компаний, которые продолжают вести бизнес в Российской Федерации "как всегда" или несколько модифицировали его (приостановка рекламы или новых инвестиций), входит в область здравоохранения.

Далее следуют энергетические компании, производители потребительских товаров и поставщики коммунальных услуг. ЕС ввел частичное энергетическое эмбарго, которое, по всей вероятности, заставит некоторые энергетические компании уйти с российского рынка.

Ситуация с медицинскими фирмами, производящими потребительские товары, более сложна.

Они могут оправдать свое пребывание в России гуманностью, то есть обеспечением русских потребителей базовыми продуктами либо лекарствами. Однако многие ли из них прибегают к таким аргументам и насколько они веские?

Для получения ответа на этот вопрос были собраны данные по реакции 111 профильных международных компаний, продолжающих работать в РФ.

Как выяснилось, 43 компании не сделали никаких заявлений по поводу российско-украинской войны, 22 написали только о своих действиях (чаще всего о соблюдении санкций, приостановлении рекламы и новых инвестиций в РФ, предоставлении гуманитарной поддержки Украине), а 42 компании (35%) обосновали свое пребывание в стране-агрессоре гуманитарными причинами.

Их оправдания сводятся к:

– обеспечение российских потребителей основными продуктами питания или средствами гигиены;

– обеспечение основным лекарством и/или проведение важных для человечества клинических испытаний;

– предоставление рабочих мест (утверждая, что россияне не отвечают за действия своего правительства).

Объяснения и контраргументы

Некоторые компании предоставили комбинацию этих объяснений.

"Наша работа состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы жители стран, где мы представлены, имели доступ к качественной пище по доступным ценам, то есть удовлетворить основные потребности населения.

30 тыс наших российских сотрудников выполняют эту работу, чтобы быть как можно ближе к населению, которое лично не отвечает за развязывание этой войны.

Оставить наших сотрудников, их семьи и клиентов – это не наш выбор. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "мы не воюем с русским народом".

Прекращение нашей деятельности в РФ рассматривалось бы как умышленное банкротство, что приведет к экспроприации, которая укрепила бы российскую экономическую и финансовую экосистему, сделала бы наших сотрудников и их семьи уязвимыми и в период высокой инфляции лишила бы населения услуг дисконтной сети, работающей в стране уже 20 лет", – заявили в Auchan.

Однако такое объяснение французской сети не опирается на фактические данные или элементарную логику. Дело в том, что решение большинства компаний продолжить работать в РФ обусловлено финансовыми соображениями, а не какими-либо другими. И вот почему.

Во-первых, более 70% россиян поддерживают собственного диктатора и считают, что Россия движется в правильном направлении. Итак, подавляющее большинство россиян не страдают от путинского режима, а являются его сторонниками.

Более того, они поддерживают войну. Россияне выступают за то, чтобы их войска убивали украинцев и насиловали украинских женщин и детей.

СБУ опубликовала ряд записей разговоров оккупантов между собой и с их родственниками, на которых слышно, что они не считают украинцев людьми.

Следовательно, никакие точечные санкции против Путина или его ближайшего окружения не изменят ход войны. Необходимо применить жесткие отраслевые санкции ко всем гражданам России.

В этой войне Украина платит ужасную цену: десятки тысяч жизней мирных жителей, от трети до половины экономики, тысячи разрушенных домов и инфраструктурных объектов.

По данным ВОЗ, по меньшей мере 3 тыс украинцев умерли из-за отсутствия медикаментов или лечения в результате нарушения цепей снабжения, не говоря об уничтожении россиянами больниц и роддомов.

Другие государства тоже имеют значительные расходы: поддержка беженцев, предоставление оружия, гуманитарной и финансовой помощи. На форуме в Давосе Дэвид Набарро по ВОЗ заявил, что из-за агрессии россиян над 94 странами нависла угроза голода.

Следовательно, попытка Auchan оградить российских граждан от последствий поддерживаемой ими войны несправедлива не только в отношении украинцев, но и в отношении миллионов людей в мире.

Еще один пример. Компания Cargill оправдывает продолжение своей деятельности в РФ, заявляя, что "пища является основным правом человека и никогда не должна использоваться как оружие".

Однако Россия делает именно это: разрушает украинские элеваторы и сельскохозяйственную технику, ворует зерно и блокирует порты, лишая украинских фермеров доходов, а миллионов людей – пищи.

Если Cargill считает, что еда не должна использоваться как оружие, почему компания поддерживает Россию?

Во-вторых, Россия является крупным производителем и экспортером продуктов питания и имеет значительный собственный сектор розничной торговли: "Магнит", "Лента", "Перекресток".

Поэтому сомнительно, что без этих компаний или иностранных супермаркетов российское население будет лишено основных продуктов питания.

Также в РФ есть десятки производителей гигиенических средств, которые могут заменить иностранных производителей, уйдя из страны-агрессора. На самом деле, сами россияне не хотят видеть иностранные компании в своей стране.

Они начали кампанию "Zаместим", то есть решительно настроены заменить импортные товары товарами отечественного производства. Если иностранный бизнес так охотно поддерживает россиян, почему ему не поддержать эту кампанию?

В-третьих, "преднамеренные банкротства" иностранных производителей или торговцев не укрепят российскую экономику, поскольку предприятие – это не только помещения и товары. Предприятие – это прежде всего технологии, управление и опыт.

Без иностранных менеджеров и инженеров заводы и супермаркеты ничего не стоят. Это признают даже самые большие сторонники путинского режима.

В-четвертых, компании, которые указывают "заботу о своих российских работниках" как причину дальше работать в РФ, в то же время часто закрывают из-за войны свои производственные площадки в Украине.

Например, компания Mondelez заявляет: "Мы продолжаем считать приоритетом безопасность наших людей, наши операции остаются приостановленными в Украине...

Как производитель продуктов мы сокращаем все неважные виды деятельности в России, одновременно помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия в ожидающие впереди сложные времена.

Мы также продолжим оказывать поддержку нашим коллегам на рынке, которые сталкиваются с большой неопределенностью.

Справедливо ли лишать украинцев работы, а Украину налогов, и одновременно поддерживать рабочие места и платить налоги в государстве-агрессоре? За эти деньги россияне купят оружие, которое может уничтожить их работников в Украине.

В-пятых, компании-поставщики фармацевтических или медицинских товаров ссылаются на этику, заявляя, что они продолжат поставлять лекарства пациентам в РФ.

Однако в Украине без медицинской помощи остаются тысячи человек. Российские оккупанты сознательно блокируют гуманитарные конвои и разрушают больницы. Были случаи, когда беременных не пускали в роддомы. Это нравственное поведение?

Все международные фармацевтические и медицинские компании, считающие себя "этическими" или "социально ответственными", должны уйти из России.

Если россиянам нужно лекарство, то им следует обращаться к своему правительству или к "Красному кресту", которому транснациональные компании жертвуют огромные средства и который пытался помогать России депортировать украинцев.

В-шестых, некоторые компании заявили, что переведут Украине доходы, полученные в РФ. Некоторые сообщили, что уже совершили пожертвования в пользу Украины или международных благотворительных организаций ("Красный крест", ЮНИСЕФ, Save the Children).

Естественно, благотворительная деятельность поддерживается. Вместе с тем, пожертвования украинским организациям были бы гораздо более эффективным способом помочь Украине, поскольку они менее забюрократизированы и лучше понимают местные потребности.

Следовательно, любые оправдания, которые можно найти для продолжения бизнеса в России, можно легко отбросить. На самом деле и упомянутые компании, и до сих пор молчащие защищают свои прибыли и долю рынка.

Защита нескольких десятков тысяч рабочих мест в стране, которая с 24 февраля убила десятки тысяч людей и привела к тому, что миллионы потеряли работу и дома, являются лицемерием и высшей степенью цинизма.

Заявляющие компании, оставшиеся в России

Проанализировав содержание 60 заявлений компаний, остающихся работать в РФ, можно выделить следующие закономерности.

В более чем половине заявлений в разных формах упоминается "забота о российских потребителях". К примеру, обеспечение продуктами первой необходимости, этические вопросы, "пациенты на первом месте".

Некоторые компании вспоминали своих потребителей в целом, без разделения на российские и украинские. В одном заявлении говорилось о потребителях в странах СНГ, которым поставляется продукция с заводов в России.

Более половины компаний рассказывали о помощи своим украинским работникам: финансовой поддержке и помощи с переездом.

Практически вдвое меньше компаний оправдывали свое пребывание в РФ ответственностью перед русскими работниками.

Некоторые из них уточняли, что эти работники "сталкиваются с вызовами", "не оказывают влияния на ситуацию" и им даже "угрожает заключение, опасные условия и контрсанкции".

Было даже несколько экзотических заявлений типа "мы пожертвовали семена российским фермерам, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса" или "заботимся о семьях, которые выращивают какао".

Многие компании сообщали о пожертвованиях в пользу Украины, украинским беженцам и/или крупным международным благотворительным или гуманитарным организациям.

Среди международного бизнеса, который остается в РФ и финансирует убийства украинцев, отсутствует даже единственное понимание происходящего.

Большинство компании называют войну войной, однако некоторые из них использовали выражения "вторжение" или "брутальная агрессия".

14 заявлений прямо или косвенно назвали Россию агрессором, хотя в прямых заявлениях звучали выражения "русская армия" или "российское правительство", а не Российская Федерация.

В противоположность этому 13 компаний для описания войны использовали эвфемизм "конфликт", "ситуация в Украине" или "события в Украине". Такой подход напоминает нарративы российской пропаганды, которая взрывы называет "хлопками", а войну – "потасовкой".

Если международный бизнес и дальше будет занимать такую ​​позицию, то "Вторую мировую потасовку" следует рассматривать в контексте "ситуации в Германии", а не как войну, в которой погибли более 80 миллионов человек.

Статья предоставлена ​​"Вокс Украина"