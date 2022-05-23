«Почти все нереально восстановить» — мэр Харькова и замглавы ОП обсудили судьбу Северной Салтовки

23 мая мэр Харькова Игорь Терехов и замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко побывали на Северной Салтовке. На видео на фоне обгоревших и обрушившихся домов звучат комментарии мэра («Это нереально») и замглавы ОП («Почти все нереально восстановить»).

«Это кажется так, что оно стоит. А смотрите: туда попало, туда попало. Конструктива нет», — рассказал и показал на месте представителю Офиса Президента мэр.

На данный момент приняли решение начать строительство на свободной земле неподалеку, а параллельно — сносить уничтоженные армией РФ дома. На их месте со временем также отстроят микрорайон.

«В ближайшие недели нужно понимание того, что надо начинать подготовительные работы по стройке новых домов и сетей», — отметил Тимошенко.

«Для этого , понятное дело, нужно финансирование. У нас богатый город, но мы не можем за свой счет это все сделать», — прозрачно намекнул Терехов.

Тимошенко финансирование пообещал.