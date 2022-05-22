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Политика / Война / Молдова

В Приднестровьемоккупанты не смогли запустить военный аэродром, потому что все разворовали

20:13, 22 май 2022
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В так называемом Приднестровье русские оккупанты получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе, но оказалось, что из-за коррупции местных начальников восстанавливать там уже нечего.

Относительно ситуации в Одесской области ситуация в течение 22 мая спокойная, обстрелов не было.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко в воскресенье, 22 мая.

"Все, что сделали российские войска за многие годы пребывания в Приднестровье, это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам, все запасные части были налицо. Поэтому очередные мощи. россиян обострить обстановку в регионе были разрушены из-за обычной коррупции и халатности местных начальников. Желаем им и дальше разваливать собственную армию изнутри", - отметил глава области.

Напомним, российские спецслужбы снова начали дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. В некоторых городах Приднестровской Молдавской Республики сообщается о "минировании" так называемых государственных учреждений.


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