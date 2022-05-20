В Энергодаре митингуют спасатели - орки их бьют и вредят технике

В Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест рашистам, похитившим начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Как рассказал городской голова Дмитрий Орлов, в Энергодаре, устроив рашистам акцию из-за похищения командира пожарного отряда Трояна, украинские огнеборцы выставили 14 единиц спецтехники напротив ДК «Современник» и около сотни солдат. В ответ оккупанты направили туда 14 единиц своей военной техники.

Оккупанты применили силовые методы к спасателям, которые вышли в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники.

В среду, 18 мая, оккупанты приехали в ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника Первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Они опечатали кабинет и увезли мужчину в неизвестном направлении. Где он находится – до сих пор неизвестно.