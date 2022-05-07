Вита Яковлева: Война. Выходные в Харькове

Харьков - удивительный город. И люди в нем живут, скажем так, удивительные. Это я так пытаюсь объяснить, зачем мне вдруг захотелось на прошлых выходных погулять в парке Горького. Не скажешь же, что дура - в такое время гулять поперлась в район, где совсем близко грохочет и стреляют.

На подходе к парку вежливые ребята, спросили, куда мы направляемся. Честно ответили, что ну вот прям очень надо в парк. Сил нет, так хочется туда попасть. Мужики поняли, посмеялись и уточнили: "Чи не зарано ви вирішили прогулятися парком?". Зарано, хлопці, зарано. У нас ще небезпечно, але дуже кортить, дуже.

Парк пустой. Раньше мечталось погулять тут без вечной толпы народа, сейчас мечтается, чтобы толпа вернулась - и как можно быстрее.

Это любимое место отдыха харьковчан. Здесь не должно быть так пусто и неуютно. В центре, через который мы шли в парк, тоже пусто. На Сумской много разрушенных зданий, еще больше - зданий без окон. Кто в Харькове после войны озолотится, кроме строителей, так это производители окон. Им работы хватит надолго.

Некоторые хозяева заботливо закрыли разбитые окна и витрины листами ДСП. В одном доме так закрыты все окна, выглядит странно. Везде на асфальте - аккуратные кучки разбитого стекла. Кучки больше, чем в других частях города: в центре вдоль улиц расположены магазины с огромными окнами и витринами.

Видели в одном месте сумку с осколками: кто-то начал убирать стекло, но почему-то не вынес мусор. Вообще по тому, как убрали стекло и забили окна, видно, волнуются ли хозяева о своем доме.

У одного закрытого кафе работник заботливо поливал стоящие в кадках на улице туи. Они тут сейчас никому не нужны, но это временно. Когда вернутся посетители, все должно быть готово.

Кстати, о кафе. Все-таки харьковчане реально удивительные. Идем по саду Шевченко. Тут спокойнее, чем в парке, район потише. Но все равно людей почти нет. Видели только спортсмена на спортивной площадке, парочку прохожих и двух бабулек, которые выгуливали внука. Обратила внимание, что светятся огоньки гирлянды у знаменитого кафе "Кристалл". Странно, никого нет, а они горят. Оказывается, кафе открылось! В местных пабликах на следующий день как раз пошла информация об этом. Читала, что и ресторан какой-то открылся. Чи не зарано?

На Салтовке, Горизонте, поселке Жуковского по-прежнему ужас. Каждый день есть раненые и погибшие. И в другие районы прилетает регулярно. Городские власти просят харьковчан пока домой не возвращаться - опасно. Но город все равно потихоньку оживает. Харьковчане не хотят видеть его разбитым и пустым. Он красивый, цветущий и шумный. И удивительный, само собой. С такими-то людьми.

Вита Яковлева, Харьков, для InfoKava

Фото автора

От редакции: Через несколько дней один из лучших парков Украины, гордость Харькова, парк имени Горького был изувечен российским обстрелом.