История женщины-военной из «Азовстали» – "Все с ужасом ждут, куда на этот раз упадет бомба"

«Спим на бетонном полу, сыро, стены цветут. Еды осталось очень мало, воды тоже. Хлеба нет уже 1,5 месяца. Туалет – ведро, потому что канализация не работает. Последний раз мыли голову дождевой водой. На улицу уже не выходим совсем. Где-то две недели назад могли выходить, ну как выходить – на первый этаж на 5 минут, то есть бегом выглянули и обратно.

Особенно страшно, когда дают приказ надеть броню и каски – это значит что-то будет лететь супер тяжелое и разрушительное, в это время здесь все замирает, и если бы пролетела муха, то, наверное, было бы слышно, как она летит. Все с ужасом ждут, куда в этот раз упадет бомба. Этот ужас невозможно описать: ты будто вся сжимаешься и хочешь быть маленькой-маленькой, или внутри как струна, которая скоро лопнет. С каждым днем ​​все чаще мы одеваем броню», – пишет своей дочери 57-летняя военная Марина Ф., живущая в бомбоубежище завода «Азовсталь» уже два месяца.

ZAXID.NET пообщался с дочерью военнослужащие Лесей М. Она рассказала о своем общении с матерью и об условиях, в которых сейчас живут сотни, а то и тысячи людей. Из соображений безопасности мы не называем подразделение, где служит мама Леси М. и изменили ее имя.

«Чтобы получить воду, ребята рискуют жизнью»

32-летняя львовянка Леся М. уже два месяца общается со своей мамой исключительно в короткой переписке в Telegram. Марина Ф. [имя изменено] – военный врач, и с начала войны на Донбассе неоднократно ездила в зону ООС. В начале января 2022 года Марина Ф. сообщила дочери, что еще раз должна ехать на ротацию в ООС.

«И на этот раз мне как-то было особенно тревожно, потому что начались разговоры о том, что может быть широкомасштабное вторжение. Я ее спрашивала: "Действительно ли ты должна ехать, возможно, не поедешь на этот раз?". Она меня заверила: "Да нет. Все в порядке. У нас не боевое подразделение, это не передовая. А если вдруг будет открытое вторжение, то у нас есть план, мы отходим в место дислокации". Она меня успокоила», – вспоминает Леся.

В январе Леся вместе с мамой слетали вдвоем в Египет, это оказалось отличным решением – отдохнуть перед очередной поездкой Марины Ф. в зону боевых действий. А по возвращении во Львов, в конце января, Марина Ф. вместе со своим подразделением отправилась под Мариуполь.

«Она должна была вернуться 23 марта, но началось вторжение, и в результате определенных решений командования они оказались в Мариуполе. А 26 февраля они перешли в «Азовсталь», где находятся до сих пор», – рассказывает Леся М.

Марина Ф. вместе с собратьями находится в бомбоубежище «Азовстали» уже два месяца. Территория завода огромна, здесь обустроено несколько укрытий и импровизированный военный госпиталь. Точного количества людей, которые сейчас скрываются в подвалах Азовстали, не знает никто. Известно, что на территории оцепленного металлургического завода есть не только военные, но и их жены, дети и другие гражданские. Речь идет о сотнях, а то и тысячах людей.

Марина Ф. со своим подразделением находится в бомбоубежище, разделенном на два помещения: в одном военные спят, в другом находятся раненые.

«Мама – военный медик, поэтому она не выходит в город, а ее побратимы выполняют боевые задания. И среди них ранены, 20 человек сейчас ранены только из их подразделения», – рассказывает Леся М.

Марина Ф. лечит военных, получивших нетяжелые ранения – каждое утро делает им перевязки и пытается облегчить их состояние с помощью ограниченных запасов лекарств, которые еще есть. Люди с тяжелыми травмами, ампутациями находятся в госпитале на территории «Азовстали» – там ситуация с медикаментами тоже критическая.

За последние полторы недели завод «Азовсталь» стал основной мишенью российских военных. Анонсированные зеленые коридоры для эвакуации раненых и гражданских бездействуют, потому что россияне обстреливают завод непрерывно. Никакие договоренности с российской стороной не выглядят реальными. Держаться становится все труднее.

«Обстановка постоянно ухудшается. А примерно неделю назад, когда на них начали сбрасывать авиационные бомбы, стало особенно страшно. Мама начала писать о том, что они уже не верят, что их спасут, что очень страшно, что начали бить тревогу, чтобы мы здесь поднимали всех, потому что они не уверены, что их бункеры, в которых они находятся, выдержат эти удары. », – пересказывает слова матери Леся М.

На днях Леся и другие родственники подразделения, где служит Марина Ф., потеряли связь с родными на двое суток. Это, рассказывает Леся, были очень тяжелые и тревожные двое суток.

«Сегодня, когда мама после двух суток молчания вышла на связь, сказала, что ситуация очень критична. Заканчивается еда, вода, дизель для генератора. Если генератор перестанет работать, у них исчезнет свет и связь. А это катастрофа, это конец. Вода питьевая у них есть на складах, но чтобы ее достать, ребята рискуют жизнью, потому что постоянно идут взрывы и работает снайпер», – рассказывает Леся М.

"А ты все еще веришь, что я вернусь?"

Психологическое состояние людей, постоянно живущих под взрывами, обстрелами, ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что о Мариуполе уже говорит весь мир, люди, находящиеся в эпицентре событий, стремительно теряют надежду на спасение.

«Она мне писала, что они в отчаянии. "Я мыла в тазике голову и меня как в лихорадке трясло". Я пыталась помочь ей отвлечь, как мне советовали знакомые психологи: "Мам, назови мне, пожалуйста, три предмета красного цвета". Она назвала. "Назови мне четыре предмета квадратной формы. Нет? Хорошо, ищем круглой". Немного отвлекалась. Потом дала ей задачу – сделать фотографию для моих сообщений, которая могла бы рассказать какую-нибудь историю. Она увлеклась тем заданием», – рассказывает Леся М.

Переписка с дочерью для Марины Ф. – самая большая поддержка. Леся М. пытается не падать духом, чтобы оставаться опорой матери.

"Но все равно, почти после каждого сообщения она спрашивает меня: "А ты все еще веришь, что я вернусь? А ты сегодня не писала, что все будет хорошо. Ты что, уже так не считаешь?" То есть она держится за мои слова, потому что я ее убеждаю, что все будет хорошо. Потому что других аргументов у нее уже нет», – говорит Леся М.

Руководство государства и военные эксперты говорят о том, что деблокада Мариуполя пока невозможна, но уверяют, что работа в этом направлении ведется постоянно. Леся М. говорит, что не верит, что город бросили на произвол судьбы и надеется, что помощь поступит уже скоро.

«Я не поддерживаю людей, которые кричат, что их бросили, о них забыли, никто не планирует их спасти. Я уверена, что у нашего президента вопрос Мариуполя является первоочередным. Уверена, что он говорит о Мариуполе везде и всюду. То есть, ощущения того, что власть делает недостаточно, у меня нет. Понятно, что есть это человеческое желание "ну сделайте что-нибудь, не хочется уже ждать". Нет, я понимаю, что это война и, к сожалению, такие ситуации, которые нельзя решить уже и сейчас. И у меня есть внутренняя вера, которая меня держит, что у нашего Генштаба, Вооруженных сил и президента есть какой-то план», – надеется дочь военнослужащей.

Ситуация в Мариуполе усугубляется. Люди, находящиеся на территории «Азовстали», не могут выйти из города, потому что находятся под постоянными обстрелами и в окружении российских войск. Остальные мариупольцы спасаются пешком, собственным транспортом, иногда удается уехать эвакуационными автобусами. По данным Мариупольского городского совета, сейчас в городе еще могут находиться до 100 тысяч человек. Из-за потепления в Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – в городе отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, тысячи трупов продолжают находиться под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и еды.

По информации заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паламара, за последнюю ночь Мариуполь подвергся огромному количеству авиаударов, фосфорных бомб, ракет, обстрелов из артиллерии.



Источник: zaxid.net