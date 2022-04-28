История женщины-военной из «Азовстали» – "Все с ужасом ждут, куда на этот раз упадет бомба"

«Спим на бетонном полу, сыро, стены цветут. Еды осталось очень мало, воды тоже. Хлеба нет уже 1,5 месяца. Туалет – ведро, потому что канализация не работает. Последний раз мыли голову дождевой водой. На улицу уже не выходим совсем. Где-то две недели назад могли выходить, ну как выходить – на первый этаж на 5 минут, то есть бегом выглянули и обратно.
Особенно страшно, когда дают приказ надеть броню и каски – это значит что-то будет лететь супер тяжелое и разрушительное, в это время здесь все замирает, и если бы пролетела муха, то, наверное, было бы слышно, как она летит. Все с ужасом ждут, куда в этот раз упадет бомба. Этот ужас невозможно описать: ты будто вся сжимаешься и хочешь быть маленькой-маленькой, или внутри как струна, которая скоро лопнет. С каждым днем все чаще мы одеваем броню», – пишет своей дочери 57-летняя военная Марина Ф., живущая в бомбоубежище завода «Азовсталь» уже два месяца.
ZAXID.NET пообщался с дочерью военнослужащие Лесей М. Она рассказала о своем общении с матерью и об условиях, в которых сейчас живут сотни, а то и тысячи людей. Из соображений безопасности мы не называем подразделение, где служит мама Леси М. и изменили ее имя.
«Чтобы получить воду, ребята рискуют жизнью»
32-летняя львовянка Леся М. уже два месяца общается со своей мамой исключительно в короткой переписке в Telegram. Марина Ф. [имя изменено] – военный врач, и с начала войны на Донбассе неоднократно ездила в зону ООС. В начале января 2022 года Марина Ф. сообщила дочери, что еще раз должна ехать на ротацию в ООС.
В январе Леся вместе с мамой слетали вдвоем в Египет, это оказалось отличным решением – отдохнуть перед очередной поездкой Марины Ф. в зону боевых действий. А по возвращении во Львов, в конце января, Марина Ф. вместе со своим подразделением отправилась под Мариуполь.
Марина Ф. вместе с собратьями находится в бомбоубежище «Азовстали» уже два месяца. Территория завода огромна, здесь обустроено несколько укрытий и импровизированный военный госпиталь. Точного количества людей, которые сейчас скрываются в подвалах Азовстали, не знает никто. Известно, что на территории оцепленного металлургического завода есть не только военные, но и их жены, дети и другие гражданские. Речь идет о сотнях, а то и тысячах людей.
Марина Ф. со своим подразделением находится в бомбоубежище, разделенном на два помещения: в одном военные спят, в другом находятся раненые.
Марина Ф. лечит военных, получивших нетяжелые ранения – каждое утро делает им перевязки и пытается облегчить их состояние с помощью ограниченных запасов лекарств, которые еще есть. Люди с тяжелыми травмами, ампутациями находятся в госпитале на территории «Азовстали» – там ситуация с медикаментами тоже критическая.
За последние полторы недели завод «Азовсталь» стал основной мишенью российских военных. Анонсированные зеленые коридоры для эвакуации раненых и гражданских бездействуют, потому что россияне обстреливают завод непрерывно. Никакие договоренности с российской стороной не выглядят реальными. Держаться становится все труднее.
На днях Леся и другие родственники подразделения, где служит Марина Ф., потеряли связь с родными на двое суток. Это, рассказывает Леся, были очень тяжелые и тревожные двое суток.
«Сегодня, когда мама после двух суток молчания вышла на связь, сказала, что ситуация очень критична. Заканчивается еда, вода, дизель для генератора. Если генератор перестанет работать, у них исчезнет свет и связь. А это катастрофа, это конец. Вода питьевая у них есть на складах, но чтобы ее достать, ребята рискуют жизнью, потому что постоянно идут взрывы и работает снайпер», – рассказывает Леся М.
"А ты все еще веришь, что я вернусь?"
Психологическое состояние людей, постоянно живущих под взрывами, обстрелами, ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что о Мариуполе уже говорит весь мир, люди, находящиеся в эпицентре событий, стремительно теряют надежду на спасение.
«Она мне писала, что они в отчаянии. "Я мыла в тазике голову и меня как в лихорадке трясло". Я пыталась помочь ей отвлечь, как мне советовали знакомые психологи: "Мам, назови мне, пожалуйста, три предмета красного цвета". Она назвала. "Назови мне четыре предмета квадратной формы. Нет? Хорошо, ищем круглой". Немного отвлекалась. Потом дала ей задачу – сделать фотографию для моих сообщений, которая могла бы рассказать какую-нибудь историю. Она увлеклась тем заданием», – рассказывает Леся М.
Переписка с дочерью для Марины Ф. – самая большая поддержка. Леся М. пытается не падать духом, чтобы оставаться опорой матери.
Руководство государства и военные эксперты говорят о том, что деблокада Мариуполя пока невозможна, но уверяют, что работа в этом направлении ведется постоянно. Леся М. говорит, что не верит, что город бросили на произвол судьбы и надеется, что помощь поступит уже скоро.
Ситуация в Мариуполе усугубляется. Люди, находящиеся на территории «Азовстали», не могут выйти из города, потому что находятся под постоянными обстрелами и в окружении российских войск. Остальные мариупольцы спасаются пешком, собственным транспортом, иногда удается уехать эвакуационными автобусами. По данным Мариупольского городского совета, сейчас в городе еще могут находиться до 100 тысяч человек. Из-за потепления в Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – в городе отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, тысячи трупов продолжают находиться под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и еды.
По информации заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паламара, за последнюю ночь Мариуполь подвергся огромному количеству авиаударов, фосфорных бомб, ракет, обстрелов из артиллерии.
Источник: zaxid.net