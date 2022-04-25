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Россия пылает - что сгорело за последнее время?

23:12, 25 апр 2022
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Несколько дней на территории России то-там-то-здесь возникают пожары вызванные либо "криворукими россиянами", либо украинскими боевыми голубями, бережно выращенными в биолабораториях.

21 апреля в Твери горел военный научно-исследовательский институт. Именно здесь разработали ракеты «Искандер», которыми россияне бьют по Украине. Оккупанты утверждают, что при пожаре погибли 17 человек.

В городе Кинешва (Ивановская область) 21 апреля вспыхнул самый крупный в Восточной Европе завод по изготовлению промышленных растворителей. Причина неизвестна. Видимо, вспыхнуло от большой любви к режиму.

Накануне, 20-го, пожар произошел в магазине в Перми. Перед возгоранием местные жители слышали «хлопки». Хлопки – это так в российских СМИ бережно заменяют слово "взрыв", чтобы не пугать население.

«Зеркало недели» со ссылкой на The Independent пишет, что лесные пожары в Сибири (они там каждый год) нечем тушить. Исследовательница климата из Университета Майами в штате Огайо Джессика Маккарти объясняет: для борьбы с пожарами в Сибири часто нужны военные самолеты, поэтому маловероятно, что в России они будут хотя бы летом, если война будет продолжаться. Также она отмечает, что Путину придется выбирать: либо больше пожаров в Сибири, либо придется увести часть самолетов и военных с войны в Украине.

22 апреля в «космической столице» – городе Королев – «загорелась крыша на промзоне» (по крайней мере, так написали росСМИ).

В Брянске сегодня ночью (25 апреля) пылали нефтебаза (на видео) и военная часть. А потом там занялось "Куриное царство" - не удивляйтесь, это такое название агрохолдинга.

В общем, за последние сутки пылало очень много. Повышенная температура подмечена на следующих локациях:

  • нефтебаза в Брянске
  • Военная база в Брянске
  • мясокомбинат в Брянске
  • «Агропромкомплекс» в Брянске
  • Дом в Санкт-Петербурге
  • Авиабаза в Уссурийске
  • Отделение милиции в Москве, Иркутске и Новосибирске и торговый центр в Подмосковье.

Существует версия, что это тот самый "благодатный огонь", который РПЦ на Пасху привезла из Израиля.


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