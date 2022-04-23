Возможны диверсии со стороны россиян на Пасху

Правоохранители призывают украинских верующих быть особенно бдительными к Пасхе, поскольку возможны провокации со стороны России. Об этом заявили в СБУ.

«Русская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии России. И заранее переводят ответственность за них на представителей националистических объединений», – сообщили в СБУ.

В СБУ и Национальной полиции уверяют, что приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно, но рекомендуют верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Кроме того, необходимо соблюдать правила комендантского часа в соответствующих регионах.

«Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов», – отметили в ведомстве.

В ночь с 23 на 24 апреля на Львовщине не будет комендантского часа. В Пасхальную ночь верующие в области смогут попасть на ночные богослужения, а вот во Львове – нет, поскольку в городе из-за военного положения отменили ночные литургии.

В Днепре в волонтерском хабе "Доброе утро, мы из Мариуполя" священники ПЦУ, которые эвакуировались из Мариуполя, освятили паски и провели праздничное богослужение в пятницу - через военное положение. Более тысячи пасок были добавлены к гуманитарной помощи переселенцам, несколько были отправлены нашим защитникам на фронт.