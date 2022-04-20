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Украина намерена заполнить вторую часть опросника ЕС до начала мая

23:21, 20 апр 2022
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Украина намерена заполнить вторую часть опросника для оценки возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС в дедлайн, озвученный Еврокомиссией. Об этом рассказал советник Вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иван Нагорняк.

"Работа началась в тот день, когда она пришла. В частности, в среду вечером (13 апреля – ред) мы уже начали работать над распределением органов и т.д. То есть, она уже началась и успешно ведется".

"У нас есть время, данное Европейской комиссией до начала мая. Я думаю, мы немного даже быстрее с этим справимся", - отметил он, говоря о сроках заполнения.

Нагорняк рассказал, как правительственной команде удалось так быстро справиться с первой частью опросника. В частности, по его словам, офис получил правильно подготовленное поручение от вице-премьера.

Кроме того, по его словам, Стефанишиной в первый же день распределили органы государственной власти, которые должны подготовить ответы.

"По сути, поставили дедлайн: среда-четверг обед, и затем, начиная с этой даты, со среды (13 апреля – ред.), мы начали формировать окончательный вариант, который вычитывался командой правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, а также офисом вице-премьер-министра", - добавил советник.


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