В Ровенской области предотвратили незаконную продажу гуманитарной помощи

В Ровенской области местные власти пожаловались, что в одной из громад незаконно продают гуманитарную помощь.
Ровенская ОВА получила жалобу, что в одной из территориальных громад области незаконно торгуют "гуманитаркой".
Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, представителям областных властей сообщили, что на территории Александрийской территориальной громады в одном из помещений организуют продажу гуманитарной помощи.
На место происшествия выехали правоохранители и местное руководство. Среди обнаруженных товаров – зубная паста, шампунь, мыло, туалетная бумага, другие средства гигиены, а также одеяла, подушки, одежда, памперсы, детское питание.
На складе в свою очередь уверяли власти и правоохранителей, что это перевалочный пункт гуманитарной помощи для Харьковской области.
Правоохранители выясняют все подробности этого дела.
Источник: tsn.ua