Выехавших киевлян, которые спасались от войны, столичные власти просят подождать с возвращением домой.
Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек, потому что многие выезжавшие киевлян уже вернулись в город. Столица понемногу оживает. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, подождите с возвращением в столицу.
Об этом Кличко заявил в вечернем обращении в Киев 18 апреля. "Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов", — подчеркнул он.
Кличко напомнил, как в Дарницком районе на днях были взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет.
Город делает все возможное, чтобы люди могли получить необходимые сервисы и услуги, отметил мэр. В частности, в столице продлили работу метрополитена. Теперь он работает с 6:30 до 20:00. Также сократили интервалы между поездами метро.