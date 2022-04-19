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Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов

01:04, 19 апр 2022
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Выехавших киевлян, которые спасались от войны, столичные власти просят подождать с возвращением домой. 

Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек, потому что многие выезжавшие киевлян уже вернулись в город. Столица понемногу оживает. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, подождите с возвращением в столицу.

Об этом Кличко заявил в вечернем обращении в Киев 18 апреля. "Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов", — подчеркнул он.

Кличко напомнил, как в Дарницком районе на днях были взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет.

"Да, наши противовоздушные силы работают хорошо. Но, попадание есть. И потому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", — подчеркнул он.

Город делает все возможное, чтобы люди могли получить необходимые сервисы и услуги, отметил мэр. В частности, в столице продлили работу метрополитена. Теперь он работает с 6:30 до 20:00. Также сократили интервалы между поездами метро.

"Общественный транспорт, к сожалению, работает пока в ограниченном режиме. Не через все мосты в городе сейчас можно переехать. Также остается немало блокпостов, которые необходимы для обороны и безопасности в городе. И это тоже усложняет передвижение по столице. Также действует комендантский час. Есть еще немало реалий военного положения, что является препятствием для возвращения к привычной жизни", – отметил Виталий Кличко.



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