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Новости / Война / Запорожье

Большинство директоров бердянских школ написали заявления на увольнение

21:38, 12 апр 2022
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На данный момент действует распоряжение областной власти о вынужденных каникулах в школах. Запустить образовательный процесс, даже удаленно, нет возможности.

Значительная часть директоров школ и руководители отдела образования - написали заявление об уходе с занимаемых должностей.

Работать в тех обстоятельствах, которые сложились в городе, просто нет возможности.

И тем не менее, все выплаты заработной платы, которые необходимо производить педагогам и коллективам школ и детских садов - производятся в плановом порядке.

Четверых бердянцев, работавших в центре обеспечения жизни города, уже неделю не отпускают на свободу

Где их держат оккупанты и что от них хотят неизвестно. По состоянию на 12 апреля пленных до сих пор не отпустили.
  • Алексей Юрченко
  • Виктор Кузьменко
  • Александр Фаев
  • Олег Балабан

Об этой ситуации проинформированы и областная администрация, и СБУ, Нацполиция и лично министр Ирина Верещук.

Напомним, 6 апреля военными РФ была заблокирована работа гуманитарного центра, который расположен в ЦДЮТ. Около 10:00 в центр приехало большое количество вооруженных людей. Заблокировали двери.

Примерно в 16:00, после многочасового блокирования работы, военными РФ были отпущены почти все работники гуманитарного центра, кроме четверых: трёх работников исполкома Алексея Юрченко, Виктора Кузьменко, Александра Фаева и директора ЦДЮТ Олега Балабана.

По словам очевидцев, их забрали и увезли в неизвестном направлении военные РФ.

Источник: brd24.com


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