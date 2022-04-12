Большинство директоров бердянских школ написали заявления на увольнение

На данный момент действует распоряжение областной власти о вынужденных каникулах в школах. Запустить образовательный процесс, даже удаленно, нет возможности.

Значительная часть директоров школ и руководители отдела образования - написали заявление об уходе с занимаемых должностей.

Работать в тех обстоятельствах, которые сложились в городе, просто нет возможности.

И тем не менее, все выплаты заработной платы, которые необходимо производить педагогам и коллективам школ и детских садов - производятся в плановом порядке.

Четверых бердянцев, работавших в центре обеспечения жизни города, уже неделю не отпускают на свободу

Где их держат оккупанты и что от них хотят неизвестно. По состоянию на 12 апреля пленных до сих пор не отпустили.

Алексей Юрченко

Виктор Кузьменко

Александр Фаев

Олег Балабан Об этой ситуации проинформированы и областная администрация, и СБУ, Нацполиция и лично министр Ирина Верещук. Напомним, 6 апреля военными РФ была заблокирована работа гуманитарного центра, который расположен в ЦДЮТ. Около 10:00 в центр приехало большое количество вооруженных людей. Заблокировали двери. Примерно в 16:00, после многочасового блокирования работы, военными РФ были отпущены почти все работники гуманитарного центра, кроме четверых: трёх работников исполкома Алексея Юрченко, Виктора Кузьменко, Александра Фаева и директора ЦДЮТ Олега Балабана. По словам очевидцев, их забрали и увезли в неизвестном направлении военные РФ.

Источник: brd24.com