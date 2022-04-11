Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Германии меняется в пользу Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир.

Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой".

"Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Германия и Франция допустили стратегическую ошибку.

"Цену за эту ошибку платят не Германия или Франция, а Украина", - добавил он.