США уже отправили в Украину дроны-камикадзе

Пентагон уже отправил в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade и обучает украинских военных в США их применять. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«Мы уже заказали 100 дронов Switchblade на наших складах и отправили их. Я не знаю, где они находятся сейчас в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой неделе. Поэтому они будут в Украине скоро, если только они уже не прибыли», — сказал он во время брифинга.

Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если такие потребуются.

«Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому потребуется обучение. Это не очень сложные системы и нет необходимости в длительных тренировках. Можно научиться их применять за два дня или около того», — сказал Кирби.

Он добавил, что американские военные уже обучают небольшую группу украинцев в США работе со Switchblade. По его словам, в скором времени они вернутся в Украину, чтобы научить других военных применять эти беспилотники.

Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.

Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее — все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.

Представитель Пентагона отметил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к противостоянию России, которая активизировала свои действия на востоке Украины.

Следует ожидать, что наибольшая эффективность применения дронов-камикадзе будет достигнута при сочетании разведывательных возможностей БПЛА Bayraktar TB2 и способности высокоточно поражать цели на значительном расстоянии Switchblade. Подобная эффективная тактика продемонстрирована Вооруженными силами Азербайджана во время войны за освобождение оккупированного Нагорного Карабаха.

БПЛА будут переданы Украине в рамках дополнительного пакета военной помощи на 300 млн долларов.