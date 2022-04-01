Разгром БТГр 138-й бригады и 59-го полка ВС РФ у села Малая Рогань под Харьковом

25-27 марта украинские воины 92-й механизированной бригады и добровольческие отряды разгромили батальонные тактические группы ВС РФ в селах Малая Рогань и Вильхивка под Харьковом. История от первого лица, автор - Юрий Бутусов.

Российские войска захватили эти села и ключевую высоту, контролирующую юго-восточные подходы к Харькову и Индустриальному району, само село Малая Рогань и перекрыли автотрассу Киев-Харьков-Довжанский.

Следует отметить, что солдаты 138-й мотострелковой бригады ВС РФ сразу после захвата высоты расстреляли более 20 гражданских автомобилей с мирными гражданами Украины на отрезке магистрали Харьков-Чугуев и на дороге Рогань-Малая Рогань. Тело одного из погибших гражданских я обнаружил у этих машин, его еще не успели похоронить.

Машины стоят на дороге и наглядно показывают, что российские солдаты и офицеры в каждом украинце видят своих врагов.

Именно из района Малой Рогани артиллерия 138-й бригады била по Харькову, по жилым кварталам.

По россиянам работали различные огневые средства 92-й бригады, позиции противника были взяты в тиски.

Надо отметить, что российские войска держались упорно, ни в коем случае, глядя на жалкий внешний вид российских пленных, нельзя думать, что они были просто мальчиками для битья. Российская армия проходила длительную подготовку к нападению, и враг зарылся в землю, вместо убитых и раненых направлялись подкрепления. Они вцепились в высоту и удерживали, несмотря на постоянные большие потери и большую убыль личного состава. После больших потерь в БТГр 138-й бригаде сюда была переброшена батальонная тактическая группа 59-го полка 144-й дивизии. У них было превосходство в боевой технике, в их интересах работала артиллерия, РСЗО, вертолеты, истребители, однажды противник нанес удар баллистической ракетой по нашим боевым порядкам.

Однако тактика, мотивация, боеспособность украинских воинов, несмотря на многие проблемы, значительно выше российской армии. Бои за Малую Рогань длились две недели.

25 марта 92-я бригада, батальон "Рокки", усиленные отрядом ТРО "Азова", добровольческий отряд "Фрайкора", атаковали одновременно Малую Рогань, Вильхивку и Элитное. Несмотря на многие проблемы, атака оказалась успешной, россиян выбили, более 60 человек сдалось в плен, в том числе начальник артиллерии 59-го полка подполковник Аникин и начальник связи 59-го полка капитан Денисов. Убитых в ходе атаки я насчитал на высоте, молокозаводе и на крайней улице села 19, но все село еще обойти и осмотреть было нельзя. Противник, судя по документам начальника медчасти 59-го полка капитана Ярошенко, а также показаниям пленных, вывозил раненых и убитых каждый день. Россияне бежали по полям, только часть смогла спастись на автомашинах, а вся их боевая техника была уничтожена или захвачена. Захвачен штаб, связь и документы 138-й бригады и 59-го полка.

Только в одной Малой Рогани и на высоте 25-27 марта было уничтожено и захвачено 11 танков Т-72Б3 и Т-72Б, 1 бронетранспортер БТР-82А, 12 тягачей МТЛБ, 3 тягача ТТМ-4902ПС-10, 1 КШМ на базе БТР-80, 4 120 мм буксируемых орудия Нона-К, 1 грузовой КАМАЗ из состава 138-й мотострелковой бригады и 59-го танкового полка. Потери, вероятно, не полные, я не успел все заснять, поскольку исправную технику забирают мгновенно.

По материалам censor.net