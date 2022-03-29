В Бердянске оккупанты пытались включить пропаганду, но провайдер отказался транслировать

В Бердянске Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с оккупировавшими город российскими военными.

Об этом во время заседания 29 марта сообщила председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Вооруженные "орки" зашли в офис одного из наших лицензиатов с требованием под дулом автомата перейти на их сторону, предоставить им возможности работать, включить свою российскую пропаганду. Все как один уволились с работы, вышли оттуда и кроме того написали нам письмо о том, что они сдают свою лицензию, потому что не хотят быть рупором россиян", - отметила она.

Герасимьюк также сказала, что провайдеры "забыли", что они бизнес. "Они включают в свои пакеты вещателей тех регионов, из которых переехали переселенцы", - сказала она.

Между тем, в Запорожской области кафиры склоняют украинцев к коллаборационизму, охотятся на тех, кто не подчиняется им, и угрожают журналистам, - ОВА

Еще 8 марта Российские кафиры захватили информационную группу "ПРО100", в которую входят ТРК "Юг", онлайн-радио "Азовская волна", онлайн-ресурс pro.berdiansk.biz, газеты "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой" и "Ведомости" Юго". Случилось это 8 марта.

"Уважаемые бердянцы. Войска России, которые находятся на территории Бердянска, прибыли к вам с целью защиты народа Украины. Мы желаем только мира между братскими народами. Не ведитесь, пожалуйста, на провокации. С уважением, вежливые люди", - написали кафиры на Instagram-странице главного новостного портала Бердянска pro.berdyansk.

В этот же день на официальной Facebook-странице появился пост от редакторов "Новости Бердянска", сообщивших о захвате.

"Сейчас в здании информационной группы "ПРО100" вооруженными военными РФ захвачено около 50 сотрудников редакции. Наших людей не выпускают. Связи с ними нет. По радио вещает пропаганда России. На крыше снайпер", - сказано в сообщении.

Радио- и телеведущие вынуждены сообщать о перспективах получения российского паспорта. Мол, получить новое гражданство можно только через два дня. Кроме того, люди якобы получают право не платить за коммунальные услуги, полученные при украинской власти. В Мелитополе захватчики объявляют о начале посевной кампании и обещают помощь для "аграриев освобожденных территорий" и доступ на российский рынок сбыта.

Информационная группа "ПРО100" не работает. ТРК "Юг" прекратила свою работу, в онлайн-радио "Азовская волна" не воспроизводится сдержанно. Онлайн-ресурс pro.berdiansk.biz заблокирован, а газеты "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой" и "Ведомости Юга" не выпускаются. Страница группы в Instagram пока недоступна. А у Facebook последний пост датируется 8 марта.