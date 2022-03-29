Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач"

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса", - заявил он.

В Минобороны РФ заявили, что этой весной в армию призовут 134,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что "специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей".

Также он заверил, что якобы "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, ВМС". Фактически это заявление должно оправдать, что россияне постепенно отступают в Харьковской, Сумской, Киевской, Николаевской областях.

"Призывники ни в какие горячие точки не будут направляться", - в очередной раз заверил министр.

Кроме того, глава Минобороны РФ угрожает, что Россия "адекватно отреагирует" в случае реализации планов ряда стран НАТО, поставит в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, пишет российское агентство "РИА Новости".

В то же время, о потерях российской армии в Украине Шойгу не говорил.