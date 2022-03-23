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Политика / Война / Армия

Вице-премьер Украины заявила о возможном обмене пленных на моряков с о.Змеиный

23:53, 23 мар 2022
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В украинский плен попали 11 российских моряков — их могут обменять на военнослужащих с острова Змеиный. 

Об этом заявила министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. 

«Они [РФ] изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море.»

«И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберём. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен», — рассказала Верещук.

По словам министра, российская омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к ней по поводу возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и так далее.

«Я говорю — хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? У военнопленных есть свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем», — подчеркнула Верещук.

Змеиный контролируют российские вооружённые силы с вечера 24 февраля. Остров входит в состав Одесской области. На момент атаки там находилось 13 украинских пограничников. Отмечалось, что к нему подошли два российских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков, и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове, сдаться. Российские военные предложили украинской стороне сдаться, на что получили ставший легендарным «отказ». Шла речь о том, что военные погибли. 

Позже стало известно, что украинские пограничники живы. 1 марта в ГПСУ заявили, что идентифицировали на российских видео большую часть пограничников и военных, которые защищали остров Змеиный от российских оккупантов.



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