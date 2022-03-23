Райнхард Фезер: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора

Чем брутальнее становится манера Владимира Путина вести войну, тем более остро встает вопрос о смысле переговоров с ним, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Мариуполь стал символом жестокости российских военных действий в Украине. Путинские войска не случайно стреляют по жилым домам, больницам, рынкам и убежищам. С тех пор как ему (Владимиру Путину - Ред.) стало ясно, что украинское население поддерживает военное сопротивление, он все чаще наносит удары по гражданским объектам в районах боевых действий.

Он хочет заставить украинцев сдаться с помощью самого настоящего террора. Харьков, Сумы, Чернигов, Киев и многие другие украинские города сталкиваются с этим каждый день. На примере осажденного Мариуполя российский правитель показывает, что их жителей ждут еще более страшные события, если его войска продолжат наступление.

Угрозы Москвы в адрес "националистов" в Мариуполе также говорят о том, что прекращение боевых действий не приведет к прекращению террора. Многие люди, которые активно участвуют в политической жизни и гражданском обществе или иным образом публично проявляют себя сторонниками независимой Украины, должны готовиться к худшему после победы России. И стоит опасаться, что действия оккупантов будут тем более жестокими, чем упорнее было сопротивление, которое им было оказано.

Уже за одни только военные преступления в Мариуполе Владимир Путин и его сообщники должны быть отправлены под суд. К сожалению, надежды на то, что это когда-нибудь произойдет, мало. Ведь на данный момент невозможно обойтись без переговоров с российским правителем, если хочешь положить конец кровопролитию.

Но чем более жестокими становятся военные действия России, тем острее встает вопрос о том, насколько разумно вести переговоры с нынешним руководством в Кремле. И все же, несомненно, Запад и Украина должны пытаться их вести.

Однако язык, который Путин понимает лучше всего, - это язык военного сопротивления. Оно - самый большой шанс противостоять режиму запугивания. Для этого Украине нужно больше поддержки со стороны Запада, чем было оказано до сих пор.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung