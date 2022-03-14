"Поддержать"
Тренды:
Новости
Информационная война: Что нужно делать, чтобы уберечься от фейков и манипуляций
Аркадий Бабченко: Всё будет Украина - всё уже Украина!
Несколько слов о том, как пропутинские СМИ воздействуют на людей в Грузии
Украинские спортсмены установили рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах
Александр Михельсон: Информационная война – всегда проверяйте источник информации
Зоя Казанжи: На карту поставлена ​​не просто наша победа, а наше существование
Елена Маленкова: Информационная война – это важно: доносите слово правды россиянам!
Елена Маленкова: Зеленский и Порошенко – плечом к плечу, и это объединяет весь народ!
Ян Валетов: Если вы не остановите это чудовище, оно придёт и в ваш дом!
Как организовать учебный процесс во время войны
Для борьбы с Россией есть только один выход - полная победа
Лента новостей: На ЧАЭС аварийная ситуация; Скадовск грабят россияне - это и другое
О чем вопят голоса за вражеской российской границей: нашествие фейков как часть войны
На полки АТБ возвращаются товары компании "Рошен" и наша Ряба"
Эмбарго на продажу российской нефти: результаты и решения
Все новости
Война / Мариуполь / IT и медиа / Колумнистика

Информационная война: Что нужно делать, чтобы уберечься от фейков и манипуляций

17:30, 14 мар 2022
172
Версия для печати

Светлана Чернухина - из Мариуполя, подвергающемся беспощадной бомбардировке и уничтожению. Часто нет света, воды и условий жизни. Но люди не сдаются. Сейчас Светлана в безопасности, но её работа - важна.

Очень важно – правильно читать посты и комментарии в соцсетях, и во враждебных СМИ. Надо отличать пропаганду, фейки и запланированное вранье и уметь на них отвечать.

Мне 35, и последние 10 лет я так или иначе работаю с соцсетями и СМИ – основная моя деятельность – маркетолог. Хорошо понимаю, как работают алгоритмы по распространению фейков, почему люди репостят и какой контент «заходит» той или иной аудитории.
Но иногда сама ведусь на эти манипуляции. Последние пять дней, когда я заходила в соцсети, видела огромное количество лжи и искусственно созданных постов-манипуляций. Иногда начинала писать проклятия или послания к военным кораблям, но в какой-то момент бралась за ум и стирала написанное. Почему? Ибо…

  • Ответ на пост добавляет ему баллов. Алгоритмы соцсетей считают контент интересным (раз его комментируют) и показывают это сообщение большему числу людей.
  • В то же время комментарии под этим сообщением будут в «свернутом» виде, и чтобы их увидеть, нужно не просто «листать ленту», а быть заинтересованным увидеть комментарий. Это сделает только 10% пользователей, увидевших пост.

Делаем вывод, что комментируя сообщения с фейками и бредом, мы помогаем это распространять.

Что делать?

  1. Не поддавайтесь на манипуляции. Молча присылайте жалобы на такие посты. Жалобы не гарантируют бан, но существенно снижают рейтинг как самого сообщения, так и автора.
  2. Пишите комментарии под постами «своих», распространяйте их.
  3. Пишите свои посты, тщательно учитывая риски от каждого слова и фото. Не сливайте важную информацию врагам.

Используйте хештеги на иностранных языках, давайте интервью иностранным журналистам. Убедить русских нам не удастся, а вот повлиять на общество других стран нужно, потому что именно их политики принимают решения о помощи Украине.

И напоследок – бросаться говном – только руки испачкать. Мыслите стратегически, бросайте гранаты.

Обняла.

Светлана Чернухина


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще