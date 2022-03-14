Информационная война: Что нужно делать, чтобы уберечься от фейков и манипуляций

Светлана Чернухина - из Мариуполя, подвергающемся беспощадной бомбардировке и уничтожению. Часто нет света, воды и условий жизни. Но люди не сдаются. Сейчас Светлана в безопасности, но её работа - важна.

Очень важно – правильно читать посты и комментарии в соцсетях, и во враждебных СМИ. Надо отличать пропаганду, фейки и запланированное вранье и уметь на них отвечать.

Мне 35, и последние 10 лет я так или иначе работаю с соцсетями и СМИ – основная моя деятельность – маркетолог. Хорошо понимаю, как работают алгоритмы по распространению фейков, почему люди репостят и какой контент «заходит» той или иной аудитории.

Но иногда сама ведусь на эти манипуляции. Последние пять дней, когда я заходила в соцсети, видела огромное количество лжи и искусственно созданных постов-манипуляций. Иногда начинала писать проклятия или послания к военным кораблям, но в какой-то момент бралась за ум и стирала написанное. Почему? Ибо…

Ответ на пост добавляет ему баллов. Алгоритмы соцсетей считают контент интересным (раз его комментируют) и показывают это сообщение большему числу людей.

В то же время комментарии под этим сообщением будут в «свернутом» виде, и чтобы их увидеть, нужно не просто «листать ленту», а быть заинтересованным увидеть комментарий. Это сделает только 10% пользователей, увидевших пост.

Делаем вывод, что комментируя сообщения с фейками и бредом, мы помогаем это распространять.

Что делать?

Не поддавайтесь на манипуляции. Молча присылайте жалобы на такие посты. Жалобы не гарантируют бан, но существенно снижают рейтинг как самого сообщения, так и автора. Пишите комментарии под постами «своих», распространяйте их. Пишите свои посты, тщательно учитывая риски от каждого слова и фото. Не сливайте важную информацию врагам.

Используйте хештеги на иностранных языках, давайте интервью иностранным журналистам. Убедить русских нам не удастся, а вот повлиять на общество других стран нужно, потому что именно их политики принимают решения о помощи Украине.

И напоследок – бросаться говном – только руки испачкать. Мыслите стратегически, бросайте гранаты.

Обняла.

Светлана Чернухина