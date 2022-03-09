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Лента новостей: На ЧАЭС аварийная ситуация; Скадовск грабят россияне - это и другое
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Лента новостей: На ЧАЭС аварийная ситуация; Скадовск грабят россияне - это и другое

22:46, 09 мар 2022
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Новости, которые каждый день приходят в наш дом, тяжело читать. Враг безумствует и в зверской ненависти бьет по мирным жителям, просто по людям. Теперь уже нет разговоров о "высокоточных бомбардировках" - используются неуправляемые авиабомбы. Все это делается, чтобы сломить сопротивление украинцев и заставить сдаться российским захватчикам.

  • Сегодня Россия нанесла авиаудар по детской больнице и роддому №3 в Мариуполе. Многие, в том числе новорожденные дети, погибли.
  • В Скадовск в Херсонской области 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.
  • Новый пакет санкций Евросоюза в связи с войной РФ против Украины предусматривает расширение санкционного списка еще 160 лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ
  • 97 депутатов Европейского парламента призвали остановить Путина, наложив эмбарго ЕС на импорт газа и нефти из России.
  • Утром 9 марта доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах – 120,8 и 129,8 рубля соответственно
  • Discovery приостановит трансляцию в России Это 15 телеканалов, включая HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.
  • Во время эвакуации населения из Демидова на Киевщине оккупанты открыли огонь, в результате чего убит полицейский, и ранены еще двое ранены
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.
  • В Конгрессе США достигли двухпартийного согласия по экстренному пакету помощи Украине объемом 13,6 млрд евро - хотя накануне речь шла еще о 12 млрд.
  • Компания Yum! Brands (владеет KFC и Pizza Hut) сообщила, что останавливает работу в России 70 ресторанов KFC. Также компания работает над прекращением деятельности всех ресторанов Pizza Hut в России.
  • В РФ надеются, что "не миллионы людей останутся без работы, а меньше". По прогнозам западных аналитиков, в результате бойкота, который России объявили крупные иностранные компании, около 3 млн. россиян могут остаться без работы.

Лента УП

Фото Евгений Малолетка


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