В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины в России

В понедельник, 7 марта, в Гааге началось заседание Международного уголовного суда ООН по иску Украины, которая обвиняет Россию в геноциде. Представителей РФ на заседании нет.

«Тот факт, что сидения, на которых должны заседать российские представители, пусты, говорит сам за себя», — отметил представитель Украины Антон Корниевич.

О том, что представители России отказались участвовать в слушаниях, суду сообщил посол РФ в Нидерландах, который отправил соответствующее уведомление.

Ранее разбирательство анонсировал прокурор суда Карим Хаан, однако для ускоренной процедуры необходима была заявка любой страны-участницы Римского статута (Украина не является таковой). Таких заявок было подано несколько: от Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии.

Источник: The Insider