"Поддержать"
Тренды:
Новости
Российские нацисты попали почти в мемориал Бабий Яр - повреждена Киевская телебашня
Военные облигации "всё для фронта": будет привлечено 400 млрд грн
Из особо опасных мест в Украину вывозят не только людей, но и домашних животных
В Украине введен временный безвизовый режим для иностранных добровольцев
Украина подписала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре
Китай предостерег Россию от ядерных авантюр и напомнил: они не союзники, а ситуативные партнеры
Путин готов к следующей части операции "принуждения к миру" всей планеты
"Утилизация личного состава русской армии". Матери плачут – Арестович
Украинская делегация начала третий раунд переговоров с Российской Федерацией
Украина постепенно начинает перехватывать военную инициативу у оккупантов - Данилов
Банковские карты будут приниматься для оплаты в торговых сетях и на заправках
Потери России за три дня войны с Украиной
Что происходит на фронтах боёв с российскими оккупантами
Вандализм мирового масштаба: российские оккупанты уничтожили легендарную Мрію"
Украина подала иск к России в Международный суд в Гааге
Все новости
Политика / Война / Россия

Из особо опасных мест в Украину вывозят не только людей, но и домашних животных

15:10, 01 мар 2022
68
Версия для печати

Укрзализныця продолжает развернутую страной эвакуацию. Опираясь на гуманистические принципы, стараемся спасти всех – не только жителей городов, но и их домашних любимцев. Так, за последние дни Укрзализныця эвакуировала более 11 тысяч животных – в основном, кошек и собак.

Правила транспортировки животных по железной дороге в настоящее время несколько смягчены. Для их перевозки пассажирам нужно иметь с собой документы (ветеринарный паспорт) и позаботиться о том, чтобы животное было в переноске.

Призываем пассажиров не бросать своих животных на вокзалах городов: мы охотно возьмем на борт горожан вместе с котами или собаками, и доставим в безопасное место.

Просим других пассажиров отнестись с пониманием: потому что в эти непростые времена наша человечность определяется в частности тем, как мы относимся к животным

Стало также известно, что Польша принимает животных без ветеринарного паспорта. Все, что нужно, – переноска, билет на животное и сопровождающий.

Просьба к Укрзалізнице: отменить (на время войны) требование наличия ветеринарных паспортов, потому что люди вывозят не только своих, но и чужих животных, пойманных на улице, на дороге и в поле.

InfoKava


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Общество / Видео
24-02-2022, 11:23
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще