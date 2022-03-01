Из особо опасных мест в Украину вывозят не только людей, но и домашних животных

Укрзализныця продолжает развернутую страной эвакуацию. Опираясь на гуманистические принципы, стараемся спасти всех – не только жителей городов, но и их домашних любимцев. Так, за последние дни Укрзализныця эвакуировала более 11 тысяч животных – в основном, кошек и собак.

Правила транспортировки животных по железной дороге в настоящее время несколько смягчены. Для их перевозки пассажирам нужно иметь с собой документы (ветеринарный паспорт) и позаботиться о том, чтобы животное было в переноске.

Призываем пассажиров не бросать своих животных на вокзалах городов: мы охотно возьмем на борт горожан вместе с котами или собаками, и доставим в безопасное место.

Просим других пассажиров отнестись с пониманием: потому что в эти непростые времена наша человечность определяется в частности тем, как мы относимся к животным

Стало также известно, что Польша принимает животных без ветеринарного паспорта. Все, что нужно, – переноска, билет на животное и сопровождающий.

Просьба к Укрзалізнице: отменить (на время войны) требование наличия ветеринарных паспортов, потому что люди вывозят не только своих, но и чужих животных, пойманных на улице, на дороге и в поле.

InfoKava