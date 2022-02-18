СНБО и украинские военные призывают жителей ОРДЛО не поддаваться провокациям боевиков

Боевики запугивают жителей Донецка и других оккупированных территорий "нападением украинской армии", а чтобы подкрепить свои слова, готовят провокации с человеческими жертвами. В связи с этим глава СНБО и глава Минооброны Украины сделали заявления.

Никаких приказов на освобождение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Об этом на брифинге в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“Сегодня два человека сделали заявление относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской области, якобы наши военные собираются нападать на Донецк, на Луганск для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это совершенно не соответствует действительности. Никаких приказов на увольнение силовым путем наших территорий, ни одного такого приказа нет", - сказал Данилов.

По его словам, в Украине понимают то, что в случае решения освобождать оккупированные территории силовым путём будут большие жертвы среди гражданского населения. Такого Украина допустить не может.

"Такого указа в нашей стране быть не может”, — подчеркнул секретарь СНБО.

К словам главы СНБО можно добавить, что активист Сергей Стерненко обнаружил, что обращения главарей ОРДЛО (Пушилина и Пасечника) были записаны 16 февраля - об этом говорят метаданные видеозаписей. Обнародованы они 18 февраля. Следовательно, на 16-е планировались наступательные действия России, но сорвалось. Проверить день записи обращений может практически любой человек.

В свою очередь, к жителям оккупированных территорий обратился и командующий ВСУ Валерий Залужный, который сказал, что жителей оккупированных территорий россияне и их пособники используют для усиления эскалации на Донбассе, а украинская армия никогда не будет стрелять по мирным жителям.

Боевики планируют взорвать ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке. и не остановятся перед любыми провокациями. Это подтвердила военная разведка Украины.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины имеет информацию о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их последующего подрыва. Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - говорится в сообщении.

В частности, провокации планируются в Донецке. Украинские военные руководители призвали жителей города не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

Источник: УНН

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