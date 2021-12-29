Украинские хлебозаводы и кондитерские предприятия на грани закрытия

"Нафтогаз" продает газ уже на уровне 65-75 тысяч за тысячу кубометров. Украинские хлебопроизводители и кондитеры заявляют о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба и кондитерских изделий.

На прошлой неделе "Нафтогаз Украины” выходил на аукционе УЭБ с рекордной стартовой ценой на газ в 73,2 тысячи грн за тысячу кубометров. В сравнении с годом ранее, когда в декабре 2020 года промышленные предприятия закупали газ по цене 7 тысяч грн за тысячу кубометров, цены на энергоносители взлетели в более чем 10 раз.

Помимо этого, с начала текущего года в 2 раза подорожала и электроэнергия и вырос прожиточный минимум. Все это приводит к необратимой убыточности работы хлебопекарных и кондитерских предприятий.

"Все работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%”, — отмечает глава совета Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

Таким образом, себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%. При этом цены на хлеб остаются прежними. По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня ее уровень упал до критических 2%. В некоторых случаях она уже 0%, а производство некоторых самых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стали убыточными.

При таких обстоятельствах ряду заводов действительно придется закрыться, что превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны.

Ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%.

Альтернативным решением может стать получение предприятиями отрасли природного газа со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по сниженным тарифам на уровне коммунальных предприятий в объеме 10-12 млн кубометров в месяц.

"Есть постановление Кабмина №1102, которым определена льготная цена на газ для населения на уровне 7,6 грн за кубометр и 16 грн для коммунальных и бюджетных учреждений. Государство могло бы распространить действие этого постановления на хлебопекарскую отрасль. Мы готовы платить, как коммунальные предприятия, цену в 16 грн, но не 50 и не 60, как сегодня. В данном случае на это сложное время это была бы адекватная мера по стабилизации ситуации со хлебом”, — добавляет гендиректор Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали хлебопекари.

Delo.ua