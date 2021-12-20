Армия Украины модернизируется и развивается: новые войска, новое вооружение, новые планы

В Украине к 2026 году будут сформирован новый род войск – береговые ракетные войска, завершение их формирования ожидается к 2026-му. В состав войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион современного комплекса, который встанет на боевое дежурство.

На днях на одном из полигонов в Одесской области прошли тренировки с украинскими "Нептунами":

Также командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что в рамках соглашения с Великобританией будут подписаны контракты на строительство восьми ракетных катеров с соответствующим вооружением — крылатыми ракетами. Ожидаются также контракты на закупку двух противоминных кораблей класса "Сандал", первый из которых в конце 2022 года уже будет в составе ВМС Украины.

Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и модернизировал партию БМП-2 и БРЭМ-2 для Вооруженных сил Украины. Модернизация затронула систему управления огнем и приборы наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома". На предприятии провели капитальный ремонт, восстановив работоспособность узлов и агрегатов БМП-2, установили модернизированные приборы наблюдения и систему управления огнем, а также проверили и откорректировали работу вооружения.

Львовский бронетанковый завод также за 2021 год передал ВСУ свыше 50 единиц бронетехники. Сейчас предприятие модернизирует мощности для производства броневиков "Дозор". На прошлой неделе передано еще 5 модернизированных танков Т-64 и 7 капитально отремонтированных БМП-1. В планах у Львовского бронетанкового модернизировать мощности завода. Уже проведены соответствующие тендеры и закуплено оборудование на более чем 80 млн гривен. Благодаря модернизации завода, на предприятии смогут не только ремонтировать и модернизировать танки и БМП, но и наладить производство броневиков "Дозор".

Танки Т-64, Фото: АрміяInform

Напомним

21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

В августе Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.

16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Источник: Укроборонпром