Лучшим иностранным студентом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте стал украинец

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте и получил особую награду – Международный меч. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

Для Украины это уже третья награда: в том году ее получил курсант Антон Совенко, а в 2019-м – Артем Бараненко.

Награда ежегодно присуждается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии обучались офицеры из 26 разных стран.

Генштаб ВСУ также сообщает, что начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси медаль Сандхерста за выдающиеся достижения.

Напомним

14 октября 2021-го посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз. Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.

16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

9 декабря сообщалось, что Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов на поддержку Украины.

Источник: Liga.net