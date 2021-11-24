"Поддержать"
Тренды:
Новости
"Альянс готов", считает Дуда и советует НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Что происходит в Лиге чемпионов: капитуляция Шахтера, Вернидуб в игре, эксперимент Зинченко
Ни продать, ни сжечь, ни разобрать: евробляхи стали ловушкой
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века
Сарить кофе в турке просто, но есть секреты для аромата
Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование
Демократия в действии: первая женщина-премьер Швеции подала в отставку сразу после назначения
"Игра в кальмара" достала контрабандиста из Северной Кореи: его казнили
Ковидные реанимации переполнены, кислорода не хватает, а кто виноват?
Прогноз самих боевиков по гипотетичному наступлению ВСУ: «Мы все погибнем»
Волкер предупреждает: Путин уже не шутит, вторжение в Украину не бред, а реальность
Важное за 24 ноября: саммит за демократию, $700 млн для Украины, ухудшение бизнес-климата
Сборная Украины завоевала третье место в чемпионате мира по киберспорту - “CS:GO”
Все новости
Криминал / Скандал / Видео

Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование

23:30, 24 ноя 2021
113

Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 ноября отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области, говорится в расследовании Украинской правды, сообщает  Liga.net. Для транспортировки гостей, согласно расследованию, были задействованы вертолеты ГСЧС.

По информации источников издания, днем 19 ноября Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Там в воскресенье, 21 ноября, Ермак праздновал день рождения.
Президентский самолет при этом не использовался. Журналисты выяснили, что утром 19 ноября в Ивано-Франковск прилетал чартер, имеющий отношение к группе Приват Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Перевозил ли он Зеленского или Ермака, неизвестно.
Согласно расследованию, 21 ноября, около 10 утра, Зеленский и Ермак появились на Институтской в Киеве, где приняли участия в мероприятиях по случаю годовщины Революции достоинства, в 12:00 президент на Банковой награждал военных, а в 13:00 с базы ГСЧС в Козине под Киевом в Ивано-Франковск вылетел вертолет ГСЧС.
По информации УП, в понедельник, 23 ноября, этот борт перевез из Гуты, где расположена президентская резиденция, в Киев 14 гостей Ермака, среди которых замглавы ОП Олег Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Также гостей из резиденции Синегора доставлял еще один вертолет, который, по словам источников журналистов, принадлежит Минобороны или Нацгвардии.
Одним из последних среди гостей Ермака из Ивано-Франковска вылетел совладелец студии Квартал 95 Тимур Миндич с семьей, говорится в расследовании. Бизнесмен, по данным журналистов, воспользовался чартерным бортом "Хокер", который имеет отношение к группе Приват.
На запросы издания, на каких основаниях авиация спецназначения была задействована в праздновании дня рождения главы ОП, журналисты на момент выхода расследования в эфир ответов не получили.
Однако позже из ОП прокомментировали: праздновали вовсе не четыре дня и спецвертолетами никто не летал. Пока это все.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Технологии / Статьи / Видео / Фото
Сегодня, 14:30
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века
Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века
Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование
Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование
Привлекут ли к к ответственности Зеленского и Ермака за "Вагнергейт"?
Привлекут ли к к ответственности Зеленского и Ермака за "Вагнергейт"?
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще