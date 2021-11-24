Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 ноября отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области, говорится в расследовании Украинской правды, сообщает Liga.net. Для транспортировки гостей, согласно расследованию, были задействованы вертолеты ГСЧС.

По информации источников издания, днем 19 ноября Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Там в воскресенье, 21 ноября, Ермак праздновал день рождения.

Президентский самолет при этом не использовался. Журналисты выяснили, что утром 19 ноября в Ивано-Франковск прилетал чартер, имеющий отношение к группе Приват Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Перевозил ли он Зеленского или Ермака, неизвестно.

Согласно расследованию, 21 ноября, около 10 утра, Зеленский и Ермак появились на Институтской в Киеве, где приняли участия в мероприятиях по случаю годовщины Революции достоинства, в 12:00 президент на Банковой награждал военных, а в 13:00 с базы ГСЧС в Козине под Киевом в Ивано-Франковск вылетел вертолет ГСЧС.

По информации УП, в понедельник, 23 ноября, этот борт перевез из Гуты, где расположена президентская резиденция, в Киев 14 гостей Ермака, среди которых замглавы ОП Олег Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Также гостей из резиденции Синегора доставлял еще один вертолет, который, по словам источников журналистов, принадлежит Минобороны или Нацгвардии.

Одним из последних среди гостей Ермака из Ивано-Франковска вылетел совладелец студии Квартал 95 Тимур Миндич с семьей, говорится в расследовании. Бизнесмен, по данным журналистов, воспользовался чартерным бортом "Хокер", который имеет отношение к группе Приват.

На запросы издания, на каких основаниях авиация спецназначения была задействована в праздновании дня рождения главы ОП, журналисты на момент выхода расследования в эфир ответов не получили.

Однако позже из ОП прокомментировали: праздновали вовсе не четыре дня и спецвертолетами никто не летал. Пока это все.







