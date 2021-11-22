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Бизнес / Транспорт

В Украине появились новые внутренние авиамаршруты

22:15, 22 ноя 2021
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Несмотря на пандемию, локдаун и "красные зоны", жизнь в стране не прекратилась, и потребность украинцев в передвижении не особо снизилась. А появление новых авиамаршрутов внутреннего назначения только радует людей бизнеса и тех, кто вообще ценит своё время.

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines в воскресенье, 21 ноября, начала выполнять рейсы по маршруту Киев (международный аэропорт "Киев") - Запорожье; в понедельник, 22 ноября, запускает рейсы из Киева во Львов. 

"Наша цель - соединить украинские города. Вскоре мы выйдем на международный рынок", - сообщил коммерческий директор компании Павел Мизин на пресс-конференции в Киеве в понедельник. 

Рейсы в Запорожье и Львов Air Ocean Airlines планирует выполнять на ежедневной основе. Позже запланирован старт рейсов по маршрутам Черновцы - Киев, Львов - Днепр и Львов - Харьков. 

По словам Мизина, заполняемость первого регулярного рейса Киев - Запорожье составила 25% от емкости (22 пассажира). Во Львов из Киева отправится 35 пассажиров, обратно - 50.

Отвечая на вопрос о том, была ли поддержка компании от государства, ее директор Николай Мельниченко отметил: Air Ocean Airlines - частная авиакомпания и к настоящему времени никаких денежных вливаний от государства не было. 

Авиакомпания выполняет рейсы на региональных воздушных судах Ан-148.

Источник: Интерфакс-Украина

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