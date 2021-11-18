Марка Цукерберга вызывает Коростенский райсуд, сообщил в Facebook Аркадий Бабченко

Да, да! Того самого Марка Цукерберга, основателя Facebook, действительно вызывают в Украинский суд. Сделать это решила судья Коростенского райсуда Наталья Волкова. Она выписала ему повестку на 2 декабря как соответчика по делу о защите чести и достоинства.

Как сообщают местные СМИ, истцом выступает мэр Овруча Иван Коруд, судящийся с одним из основателей местной организации ВО "Свобода" Алексеем Кравчуком из-за оскорбительных комментариев в Facebook.

Как думаете, приедет ли Цукерберг или войдет в зал суда?

Здесь есть вопросы. К примеру: кто и как вручит Марку повестку?

Но судью это не волнует, потому что она знает законы. Она знает, что судебная машина мелет пусть медленно, но неустанно. Так что, если Кодекс об админправонарушении предусматривает ответственность за злостное уклонение от явки в суд, то эта ответственность Марка таки достанет!

Корреспонденты соцсетей разразились комментариями. Большинство смеется, часть насмехается, а еще часть возмущается, якобы из-за глупости судьи. Зря вы, люди добрые, так неправильно реагируете. Потому что ничего смешного! Все серьезно. И Марк таки отреагирует, увидите! Мы об этом обязательно вас проинформируем.

Вот вам в качестве доказательства строгой действительности (а не кого-нибудь там посмешища!) решение о привлечении "небожителя" к делу.

Справа № 286/2563/19

УХВАЛА

"19" жовтня 2021 р.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в складі судді Волкової Н.Я., з секретарем Трохимчук І.М., за участі позивача ОСОБА_1 , представника третьої особи ОСОБА_2 , розглянувши в підготовчому судовому засіданні заяву про залучення співвідповідача по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 ,третя особаОвруцька міськарада Житомирськоїобластіпро захист честі, гідності, ділової репутації посадової особи та відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 ,третя особаОвруцька міськарада Житомирськоїобластіпро захист честі, гідності, ділової репутації посадової особи та відшкодування моральної шкоди.

В підготовчому судовому засіданні позивачем заявлені клопотання про залишення позовної вимоги про відшкодувння моральної шкоди без розгляду, залучення до участі в справі як співвідповідача власника сайту "Facebook" ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яким є Facebook Inc. (Фейсбук Інкорпорейтед) резидент Сполучених Штатів Америки, адреса: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US.

Статтею 197 ч.2 п.4 ЦПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Згідно зі ст.51 ЦПК України, суд має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі в ній співвідповідача. За клопотанням залученого співвідповідача розгляд справи може бути розпочато спочатку.

За таких обставин, виникла підстава для відкладення підготовчого засідання.

Напідставі викладеного, керуючись ст.49, 51, 189, 197, 198, ЦПК України ,

ПОСТАНОВИВ:

Позовну вимогупро відшкодування моральної шкоди залишити без розгляду.

Залучити доучасті в справі запозовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 ,третя особаОвруцька міськарада Житомирськоїобластіпро захист честі, гідності, ділової репутації посадової особи як співвідповідача власника сайту "Facebook"( ІНФОРМАЦІЯ_1 (ФейсбукІнкорпорейтед)резидент СполученихШтатів Америки,адреса: WillowRd,MenloPark,CA,94025,US.

Підготовче судове засідання по справі за позовом відкласти до 09.00 год. 02.12.2021 року виклик сторін повторити.

Встановити строк для подання залученим відповідачем відзиву на позов відповідно до вимог ст.178 ЦПК України, однак який не може бути більшим 15 днів з дня отримання ухвали, копія якого з доданими до відзиву документами має бути одночасно направлена позивачеві, з направленням суду документу, що підтверджує таке надіслання (надання).

Роз`яснити залученому відповідачеві право подати зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Направити на адресу залученого відповідача копію даної ухвали, позовну заяву з додатками.

Роз`яснити залученому співвідповідачеві право заявити клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення відповідної ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Волкова Н.Я.

Копія згідно оригіналу







