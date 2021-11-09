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Политика / Энергетика

Беларусь опять готова поставлять электроэнергию в Украину

22:30, 09 ноя 2021
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Беларусь опять готова поставлять электроэнергию в Украину

В Украину из Беларуси будут поставлять электроэнергию в рамках подписанного на ноябрь контракта. Об этом сообщило "Белэнерго".

"Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта", — говорится в сообщении.
Указано, что экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам.
"Письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021

Напомним

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по решению суда по иску “ДТЭК Западэнерго”.
Возможность возобновления импорта из этих стран должна была появиться с 1 ноября. Так, 26 мая НКРЭКУ одобрила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.
На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре. А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что возобновит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ — после решения ОАСК, что отменил соответствующий запрет.
Однако, 30 октября стало известно, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет.
А уже 6 ноября Беларусь сообщила, что возобновила поставки электроэнергии в Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.
При этом 8 ноября сообщалось, что белорусская энергетическая компания ГПО "Белэнерго" с ноября 2021 года не будет поставлять электроэнергию в Украину.
Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.


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