26-я климатическая конференция ООН. Две недели дискуссий, но сумеют ли договориться мировые лидеры

В Глазго, Шотландия, 1 ноября началась 26-я климатическая конференция ООН, COP26. Две недели 120 мировых лидеров будут обсуждать глобальное потепление и действия по борьбе с ним. Вечером 31 октября делегаты из многих стран начали прибывать в самый большой город Шотландии Глазго. Они будут представлять свои страны на мировой конференции по изменениям климата, перенесенной в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Это самая большая конференция за всю историю Великобритании.

Американская делегация прибыла в Международный аэропорт Глазго. К 2050 году под водой исчезнет часть взлетной полосы, которой воспользовались американские "Боинги С-17". Из-за изменения климата разольется река Клайд, на которой стоит город. Однако эти изменения в уровне моря будут касаться не только островной Великобритании. По прогнозу Climate Central, затопят южные районы Одессы. К 2100 году под водой исчезнет около 800-1100 тысяч гектаров Украины, спрогнозировали ученые из Национальной академии наук и международного Общества охранных географических информационных систем.

Президент СОР26 Алок Шарма. IAN FORSYTH/GETTY IMAGES

В Глазго, Шотландия, 1 ноября началась 26 климатическая конференция ООН, COP26. Две недели 120 мировых лидеров будут обсуждать глобальное потепление и действия по борьбе с ним.

Экономическая правда вместе с корреспонденткой Анастасией Загоруйчик рассказывают, почему важен этот саммит и чем запомнился первый день.

Что такое COP26?

Климатическая конференция ООН впервые официально прошла в 1995 году во исполнение Конвенции ООН по изменению климата. С тех пор представители стран и привлеченных организаций со всего мира встречаются каждый год, чтобы обсудить шаги по противодействию глобальному потеплению: как будущие, так и выполненные.

В 2015 году участники подписали известное Парижское соглашение, декларирующее цели стран на пути к климатической нейтральности. Украина была одной из сторон, взявших на себя обязательства, и недавно обнародовала свой обновленный вклад в соглашение.

А именно, определила цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Этот вклад тоже будет представлен во время конференции в Глазго.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. ФОТО ОП

26-е мероприятие посвящено, в частности, прогрессу подписантов на пути к установленным целям. Через пять лет после Парижа страны будут отчитываться о своих успехах и неудачах, а также презентуют шаги к климатической нейтральности.

Кроме того, что в течение двух недель спикеры будут обсуждать "зеленое" финансирование, энергетику и облесение, результатом конференции должен стать сборник Парижских правил. То есть подробных указаний, которые позволят реализовать Парижское соглашение.

"Если бы саммиты решали все проблемы, нам бы не понадобилось 25 предыдущих"

На историческом климатическом саммите ожидалось звучание заявлений о приближении катастрофы, ведь пандемия значительно усложнила выполнение главной цели ООН – не допустить роста температуры более чем на 1,5 градуса.

Премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления заявил, что мир привязан к "устройству судного дня" и предупредил коллег, что они столкнутся с проклятием будущих поколений, если не будут действовать решительно.

Джо Байден и Борис Джонсон. CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES

По его словам, если бы саммиты решали все климатические проблемы, то нам не понадобилось 25 предыдущих саммитов.

Он также анонсировал финпомощь в 4,1 млрд долларов развивающимся странам на развитие "зеленой" экономики.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, напомнил выводы последнего отчета о национально определенных вкладах: "в лучшем случае температура поднимется значительно выше двух градусов".

В то же время, он оптимистично отметил, что ряд стран пообещали достичь климатической нейтральности к середине века, многие также отказываются от угля, а города берут курс на углеродную нейтральность.

Урсула фон дер Ляен и Антониу Гутерриш. CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES

Индия заявила о достижении net-zero к 2070 году, то есть пообещала уравнять выбросы парниковых газов с объемом, извлеченным из атмосферы. Вьетнам планирует справиться к 2050 году, Таиланд – к 2065 году.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала правительства сделать выбросы углерода дороже, потому что планета уже "не может платить". Французский президент Эммануэль Макрон обратился к самым богатым странам с призывом быть примером для остальных, ведь они и являются самыми большими загрязнителями.

На саммите отсутствуют трое: китайский лидер Си Цзиньпин, а также российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Первый, однако, опубликовал письменное заявление, где тоже призвал состоятельные страны быть примером и прилагать больше усилий, но не озвучило новых целей. Китай является крупнейшим загрязнителем мира, а значит, и одним из ключевых участников конференции.

Вторым главенствующим загрязнителем планеты являются США, которые представлял президент Джо Байден. Он извинился за предыдущую администрацию (Дональда Трампа – ЭП), вышедшую из Парижского соглашения, и заявил об "экзистенциальной угрозе человечеству" из-за климатических изменений.

"Чтобы побороть глобальное потепление, нам нужно глобальное потепление"

Украина как одна из первых стран-подписантов Парижского соглашения также представлена на саммите. В первый день свое выступление дал и президент Владимир Зеленский, где анонсировал обновленный вклад в соглашение по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Владимир Зеленский. ФОТО ОП

Он заявил, что "договоренности ничего не стоят, если это просто пустые слова", и сравнил это с невыполнением гарантий безопасности Будапештского меморандума (об отказе от ядерного оружия – ЭП).

Поэтому, продолжил он, планета получила "две экобомбы в центре Европы": оккупированные Крым и часть Донбасса.

Зеленский упомянул в выступлении и о газовом вопросе, и подчеркнул, что имплементация Парижского соглашения под угрозой – дефицит газа повлек за собой значительный рост цен, что заставляет страны использовать уголь.

"Чтобы побороть глобальное потепление, нам нужно глобальное потепление между государства", – заявил президент. Он также напомнил, что по объему сокращения выбросов Украина занимает 4 место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. ФОТО ОП

Зеленский поддержал ряд инициатив саммита, в частности Декларацию по лесо- и землепользованию и доступ к долгосрочному финансированию в пределах Зеленого климатического фонда.

Помимо выступления президент успел провести ряд встреч с иностранными коллегами. Например, с эмиром Катара по поставкам сжиженного газа в Украину, а с премьером Канады Джастином Трюдо - по энергокризису и угрозе от российского "Северного потока - 2".

Также президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Дана Гордийчук, Анастасия Загоруйчик, ЭП



