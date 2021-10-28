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Подросток, устроивший смертельное ДТП в Харькове может остаться на воле: мама все порешает

21:00, 28 окт 2021
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16-летний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, на месте происшествия кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает. Об этом рассказала сестра одного из пострадавших в аварии, сообщает Inforesist.

В момент столкновения с легковушкой Chevrolet Aveo в Infinity находился Харьковский, его девушка и еще двое парней.
16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий сидели сзади. От удара Михаил вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей, рассказала сестра пострадавшего Мария К.
Перед госпитализацией Михаил рассказал сестре, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Парень хвастался машиной и сказал, что права и авто ему подарили родители. Ребята согласились прокатиться в крутой машине.
По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone украли с места происшествия. «Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице», – рассказала Мария.
Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка – из бедной семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья «мажора» на контакт с родственниками пострадавших не выходила, заявила Мария.
«Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: «Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей», – рассказала Мария.
Отец 16-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове, утверждает, что его сына хотят сделать преступником, пишет сайт KHARKIV Today. 
"Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из этих людей был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать", – говорит отец водителя Михаил Харьковский.
"Может быть, и Николай, а может быть, и не Николай был за рулем. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", — сказал Михаил Харьковский.
На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, мужчина отказался отвечать. Но он знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем — не знает.
"Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", — сказал отец.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Парень уже разбилPorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Блогеру Анне Кривуц он отправил видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.
"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.
Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".
На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
Напомним
ДТП произошло вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti летел на красный и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. 16-летнего парня задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.


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