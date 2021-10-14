СБУ: задержанный боевик не сотрудник СЦКК, он разведчик и обстреливал ВСУ

Украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. Контрразведка допросила задержанного. На его телефоне было видео с обстрелом позиций Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

На допросе боевик рассказал, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля (СЦКК). В СБУ говорят, что его заданием было разминирование согласованного участка, где планируется открыть новый пункт пропуска.

Однако он грубо нарушил договоренности – находился на территории, на которую заходить не имел права, и вел разведку оставленных позиций ВСУ, отмечают в спецслужбе. Кроме того, у боевика было оружие, а сотрудникам СЦКК носить его запрещено.

"Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. На мне были каска и бронежилет с символикой СЦКК, нарукавник. Также я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства", – говорит задержанный на видео.

СБУ также показала видео с телефона боевика, на котором запечатлен обстрел по украинским позициям.

По данным спецслужбы, задержанный – выходец из Алчевска, которого подозревают в умышленном убийстве в 2010 году.

В 2014-м он вступил в бандформирование Брянка СССР, затем входил в минометный взвод боевиков, воевал против украинских сил в Луганской области, обстреливал позиции в Попасной и Золотом, говорят в СБУ.

Задержанному объявили о подозрении в создании незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.