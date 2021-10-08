Как сократить боевые потери на фронте знают в Минобороны

Отечественное оборонное ведомство предлагает быстрый путь решения ряда болезненных вопросов, возникающих при ведении ООС.

Об этом, 8 октября, комментируя нарушения оккупантами режима прекращения огня, вследствие чего ВСУ несут санитарные и безвозвратные потери, заявил заместитель гендиректора директората политики цифровой трансформации и информационной безопасности Минобороны полковник Сергей Галушко, сообщают «Українськi Новини».

По его словам, анализ ситуации на линии соприкосновения в районе ООС свидетельствует, что «ранения и гибель военнослужащих происходят из-за снайперского огня дальнобойного пехотного оружия».

«Почему? Потому что наши военнослужащие выполняют задания на опорных пунктах первого эшелона, то есть в пределах дальности прямого огневого соприкосновения с противником. Это первая причина потерь. Вторая – большая протяженность линии соприкосновения. То есть это сотни километров, и есть необходимость не только в стационарных постах, но и патрулировании и содержании под контролем определенных участков, расположенных за пределами опорных пунктов, поэтому эти потери - от минно-взрывных устройств и того же снайперского огня», - пояснил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что минимизировать потери можно за счет применения роботизированных комплексов для наблюдения, огневого поражения, патрулирования и выявления взрывных устройств, а также БПЛА, которые можно для целеуказания «боевых роботов» и корректировки их огня, а также борьбы с беспилотниками противника.

«Решение лежат на поверхности и это быстрый путь решить ряд вопросов, возникающих при ведении ООС. У нас значительное количество военных объектов значительные периметры территории, поэтому физическая охрана этих объектов уступает место роботизированным системам. Те же роботизированные платформы позволят сэкономить количество личного состава, задействованную для охраны объектов», - резюмировал Галушко.

Напомним, в конце 2020 года Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ) провел испытания боевого робота отечественной разработки, который предназначен для проведения разведывательных операций, выявление и уничтожение живой силы и легкобронированных целей противника.