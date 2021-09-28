Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы

Инженеры Северо-Западного университета наделили микрочипы новой способностью — способностью летать. Как и семена разных растений, которые разносит ветер, устройства имеют форму пропеллера. Они настолько маленькие и легкие, что способны лететь по воздуху, переносимые воздушными массами. А еще — это самые маленькие летающие конструкции, когда-либо созданные людьми. Устройства в несколько раз меньше муравья и божьей коровки, однако смогут наблюдать за распространением вирусов. После выполненной миссии они просто растворятся. Об этом сообщает издание newatlas.com.

Ранее ученые разрабатывали системы, позволяющие сбрасывать разные датчики для фиксации и сбора информации с небольших дронов или даже с насекомых, но в новом проекте используется другой подход. Команда Северо-Западного университета обратила внимание на семена таких растений, как клен, которые имеют форму пропеллеров. Таким образом, они не падают прямо на землю, а ловят ветер и летят, что позволяя растению распространять свои семена на гораздо большие расстояния.

Итак, ученые разработали крошечные устройства, наделив их аналогичными аэродинамическими свойствами, но прежде они смоделировали полет различных семян. В итоге, созданная ими конструкция имеет три крыла, крепящиеся к резиновой подложке и электронные компоненты, сгруппированные в центре. Электроника является центром тяжести, позволяя крыльям ловить ветер. Нанобот имеет размер менее 1 мм в поперечнике, что, по утверждению исследователей, делает его самыми маленькими летающими роботом из когда-либо построенных.

"Наша цель состояла в том, чтобы обеспечить полет малым электронным системам. Это позволят нам распространять высокофункциональные миниатюрные электронные устройства для измерения изменений окружающей среды, мониторинга разного рода загрязнений, отслеживания распространения вирусов", — говорит Джон Роджерс, ведущий автор исследования.

В ходе испытаний команда встроила в микропроцессор датчики, источник питания, память и антенну. Чтобы продемонстрировать широкий спектр задач, которые могут выполнять эти устройства, команда оснастила их различными датчиками, которые могут обнаруживать твердые частицы в воздухе, определять баланс pH в воде или уровень воздействие солнца.

Исследователи говорят, что их можно сбрасывать с самолетов или зданий, чтобы они рассредоточились по обширной территории. И как только они закончат свою работу, то буквально растворятся, будто их и не было.

"Мы использовали разлагаемые полимеры, компостируемые проводники и растворимые интегральные микросхемы, которые естественным образом превращаются в экологически безопасные конечные продукты при контакте с водой", — говорит Роджерс.



