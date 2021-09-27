Беларусь с подачи Лукашенко превращается в военную базу России. Украина отвечает

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая Беларусь в сплошную военную базу России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Еще раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - заявил пресс-секретарь.

Дипломат подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа.

Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске, отметил он.

"Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул Николенко.

Он заявил, что Украина делает это не против кого-то, а исключительно потому, что видит свое будущее в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор незыблемыми. Такое же будущее соответствует интересам Беларуси, добавил дипломат.

Ранее сегодня самопровозглашенный президент Республики Беларусь заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным употреблять в отношении Украины определенные меры в ответ на якобы развертывания там американских военных баз США.

"Мы с Президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо делать какие-то действия", - сказал он.

Лукашенко уже неоднократно делал резкие заявления в отношении Украины.

Так, в частности, в августе он отметил, что Беларусь может "признать" незаконную оккупацию Россией Крыма, "когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".

Лукашенко также заявлял, что Украина якобы взяла ориентацию на конфронтацию и стала дополнительной угрозой для белорусского государства.

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Вооруженные силы Украины должны готовиться к возможной полномасштабной агрессии со стороны России. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ была и будет, потому Вооруженные силы не должны ждать "манны небесной".

"И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно наша задача как ВСУ - не ждать "манны небесной", мы к этому должны готовиться. И мы для этого все делаем. В том числе со своей стороны проводим комплекс учений, в том числе к этим учениям привлекаем и наших западных партнеров, в том числе и НАТО, а также партнеров по НАТО. Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать", - предупредил Залужный, передает Радио Свобода.

Говоря о военной угрозе со стороны страны-агрессора, генерал армии заметил: "Я - военный человек, я должен анализировать ситуацию. И такую угрозу я вижу, конечно".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.







