Xiaomi Redmi 9: смартфон, который вам понравится

В апреле 2020 года команда Xiaomi представила очередной бюджетный смартфон — Редми Нот 9. Цена гаджета в магазинах сейчас — на уровне 5-6 тыс. грн, и он по-прежнему остаётся актуальным.

Разработчики заложили в смартфон набор базовых, но функциональных характеристик, чтобы он как можно дольше оставался на плаву. Реализовать идею получилось на 100%.

Комплект поставки

Вместе со смартфоном пользователи получают:

Зарядный адаптер на 10 Вт.

Кабель USB Type-C.

Ключ для открывания лотка sim-карты.

Дымчатый чехол с заглушкой USB-разъёма.

Внешний вид

Для корпуса используются стандартные недорогие материалы. В основе — пластик. На задней крышке радиальный узор, который исключает скольжение. Боковая рамка гладка и из-за этого чуть скользкая, поэтому телефон лучше защитить чехлом.

Xiaomi Redmi Note 9 представили в трёх цветах: тёмно-серый, бирюзовый и синий. Оттенки матовые. От наскучившей пользователям зеркальности корпуса команда наконец-то отказалась.

На задней панели — три объектива, расположенных друг под другом и помещённых в аккуратный вертикальный блок. Под последним объективом в том же блоке находится сканер отпечатков пальцев. В соседнем вертикальном блоке, но более маленького размера — светодиодная вспышка и ещё один объектив. Фронтальная камеры выполнена в виде каплевидного выреза.

Дисплей

Никаких сверх технологий. У смартфона IPS LCD экран с диагональю 6,53 дюйма. Разрешение дисплея — Full HD+ или 2340х1080 пикселей. Немного непривычно для бюджетника, но и не ново.

Заявленная яркость — 400 нит, а это значит, что с восприятием картинки на улице под ярким солнцем не будет никаких проблем. Кстати, если включить автояркость, максимальное значение может повышаться до 445 нит.

Время автономной работы

За автономность Redmi Note 9 отвечает литий-ионный аккумулятор на 5020 мАч. Комплектный адаптер на 10 Вт полностью заряжает смартфон за 2 часа. Если взять адаптер помощнее — на 18 Вт, сможете сократить время зарядки до 80 минут.

Уровень автономности отличный. Например, гаджет выдерживает 8 часов непрерывной игры в Call of Duty при яркости на уровне 330 нит и работающем Wi-Fi. При активном использовании полного заряда хватит на полтора дня, если чуть сбавить обороты — можно дотянуть до двух.

Характеристики камеры

У смартфона 4 камеры с такими параметрами:

Основной или широкоугольный объектив на 13 Мп.

Ультраширокоугольный с разрешением в 8 Мп и углом обзора 118°.

Макро-датчик на 5 Мп.

Сенсор глубины на 2 Мп.

Запись видео доступна в разрешении 1080p при частоте смены кадров 30 FPS.

Аппаратная составляющая

Платформа построена по 12-нанометровому техпроцессу. Используется 8-ядерный чип MediaTek Helio G80, у которого 2 ядра отвечают за производительность и 6 за энергоэффективность. Чипсет достаточно мощный для того, чтобы обеспечить плавность работы интерфейса и запускать игры на средних графических настройках. Под нагрузкой производительность не проседает.