Четвероногий кит гулял по берегам морей 40 млн лет назад

Египетские ученые обнаружили окаменелые останки древнего кита, который внешне существенно отличался от знакомых нам млекопитающих. Анубис (так прозвали его палеонтологи) имел вытянутый устрашающий череп и четыре лапы, чем и напомнил египтянам облик древнего бога смерти. Согласно описанию находки в LiveScience, подобные особи населяли воды Земли 43 млн лет назад.

Хищник весил около 600 кг, а в длину достигал трех метров. Он мог плавать и выбираться на сушу, имел мощную челюсть, жертвами которой становились крокодилы и более мелкие млекопитающие.

Изучив останки кита, ученые пришли к выводу, что Phiomicetus anubis - наиболее ранний представитель группы полуводных китов Африки. Самый ранний из подобных и известных науке китов - Pakicetus attocki - был размером с волка и жил около 50 млн лет назад на территории современного Пакистана.

По мнению ученых, новое открытие проливает свет на эволюцию китов: современные млекопитающие живут в воде, однако их предки начали свое существование на суше.

Источник отмечает, что останки Phiomicetus anubis нашли еще в 2008 году во время экспедиции в египетский оазис Эль-Файюм - там палеонтологи неоднократно натыкались на окаменелости животных, которые обитали на планете миллионы лет назад. Идентифицировать останки Анубиса исследователям удалось только 13 лет спустя.



