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Природа / Наука

Четвероногий кит гулял по берегам морей 40 млн лет назад

23:30, 28 авг 2021
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Египетские ученые обнаружили окаменелые останки древнего кита, который внешне существенно отличался от знакомых нам млекопитающих. Анубис (так прозвали его палеонтологи) имел вытянутый устрашающий череп и четыре лапы, чем и напомнил египтянам облик древнего бога смерти. Согласно описанию находки в LiveScience, подобные особи населяли воды Земли 43 млн лет назад. 

Хищник весил около 600 кг, а в длину достигал трех метров. Он мог плавать и выбираться на сушу, имел мощную челюсть, жертвами которой становились крокодилы и более мелкие млекопитающие.
Изучив останки кита, ученые пришли к выводу, что Phiomicetus anubis - наиболее ранний представитель группы полуводных китов Африки. Самый ранний из подобных и известных науке китов - Pakicetus attocki - был размером с волка и жил около 50 млн лет назад на территории современного Пакистана.
По мнению ученых, новое открытие проливает свет на эволюцию китов: современные млекопитающие живут в воде, однако их предки начали свое существование на суше.
Источник отмечает, что останки Phiomicetus anubis нашли еще в 2008 году во время экспедиции в египетский оазис Эль-Файюм - там палеонтологи неоднократно натыкались на окаменелости животных, которые обитали на планете миллионы лет назад. Идентифицировать останки Анубиса исследователям удалось только 13 лет спустя.


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