Кокаин в бананах: в порту Одессы обнаружили очередную партию кокаина на $10 млн

В Одесском порту Южный пограничники обнаружили 50 брикетов с кокаином, который снова перевозили в контейнерах с бананами. Об этом сообщают ГПСУ и Офис генпрокурора.

Госпогранслужба Украины совместно с сотрудниками СБУ в одесском порту Южный обнаружили 50 брикетов кокаина весом почти 60 кг. Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнерах с бананами и следовал в ЕС. Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет примерно $10 млн США.

Благодаря данным Интерпола установили, что задержанные являются членами масштабной итальянской преступной организации “Ндрангета”.

Сотрудникам СБУ поступила информация о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Во время тщательного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту Южный правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином в грузовом контейнере с фруктами.

Вблизи порта был задержан иностранный соорганизатор наркотрафика. В то же время на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали “встретить” нелегальный груз для его будущей перевозки в Евросоюз. Трое задержанных - граждане Албании, Румынии и Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту ввоза в Украину из стран Латинской Америки наркотического средства кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

“Трое членов международной преступной группировки — граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля путем контейнерный терминал одного из портовых операторов. 50 брикетов с кокаином весом брутто более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами”, — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

В июне в этом году в Украине ликвидировали масштабный канал транзита героина в страны Евросоюза. Общий вес изъятой партии героина составляла 235 кг, его ориентировочная стоимость — более 10 млн евро.