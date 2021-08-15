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Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн

16:00, 15 авг 2021
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20 сильнейших стронгменов со всей Украины в субботу 14 августа собрались на Крещатике для того, чтобы выявить сильнейшего в уникальном виде соревнований - перетягивании грузовиков. Главный драйвер украинского спорта Parimatch поддержал украинских богатырей, став титульным спонсором турнира, пишет Укринформ.

Участники truck-чемпионата соревновались в трех упражнениях - трак пуш (толкание), трак пул (тяга) и арм-овер-арм (перетаскивание). А чемпион соревнований определялся по сумме всех результатов спортсменов. Лидер соревнований постоянно менялся, а эмоции бушевали до последнего этапа. В итоге победу вырвал Владимир Климко из Львова, серебряным призером стал Павел Кордияка, который в прошлом сезоне завоевал титул самого сильного человека Украины. Почетное третье место занял Богдан Копыл, что представлял Черкассы.
Интригой чемпионата стал тот факт, что баллы набранные спортсменами в течение соревнований влияют на их возможность попасть в состав участников главного турнира года - «Самый сильный человек Украины».
«Соревнования богатырей - очень зрелищный вид спорта. Именно поэтому мы решили поддержать украинских стронгменов, благодаря которым удалось собрать тысячи людей на главной улице страны. Для Parimatch это первый опыт партнерства с Федерацией стронгмену Украины и мы довольны, что смогли вместе подарить праздник Киеву и всем его гостям», - поделился впечатлениями от мероприятия представитель Parimatch Ukraine Филипп Орлов.
Гостями соревнований стали дети с инвалидностью - участники проектов Parimatch Foundation - которые также имели возможность попробовать свои силы в жиме лежа и тяге грузовиков. Для каждого, кто посетил поддержать спортсменов работала зона от титульных партнеров и Mahatch, где можно было посоревноваться на Силомеры, поиграть в PlayStation, познакомиться с известными спортсменами, а самое приятное - получить подарки и призы.



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