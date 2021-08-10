Лукашенко договорился: поверенного Беларуси вызвали "на ковер" в МИД Украины

В Министерство иностранных дел Украины вызвали Временного поверенного в делах Республики Беларусь Кирилла Камышева после заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Соответствующий комментарий МИД Украины обнародовал 10 августа.

"Сегодня в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции", - заявили в министерстве.

Как отмечают в ведомстве, белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является "равнозначным соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями".

Подобными заявлениями самопровозглашенный президент нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права, отметили в министерстве.

Сообщается также, что от белорусской стороны запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые "могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" с временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича".

"В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - заявили в министерстве.

МИД отмечает, что украинская сторона расценивает "как безответственную и далекую от реалий пропаганду" риторику Лукашенко относительно "переправки оружия" и подготовку Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси.

В Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Владимиром Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются "проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы".

"Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - отметили в министерстве.

Напомним

Накануне Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" сделал несколько резких заявлений относительно Украины.

В частности, он отметил, что Беларусь может "признать" незаконную оккупацию Россией Крыма, "когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".

Реагируя на выступление самопровозглашенного президента, в ОП отметили, что Президент Украины Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь.



