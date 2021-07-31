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РФ получит мощный ответ в случае атаки на Украину, заявил вероятный преемник Меркель Армин Лашет

23:00, 31 июл 2021
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Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, вероятный преемник Меркель Армин Лашет утверждает, что ЕС может отключить Северный поток-2 в том случае, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины. Соглашение с США по СП-2 позволяет привлечь Россию к ответственности. Суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии, цитирует немецкая телерадиокомпания DW слова из интервью Лашета польской газете Rzeczpospolita.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия. Если Россия снова будет агрессивно вести себя по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - сказал Армин Лашет.
Кроме того, он добавил, что Запад по-прежнему выступает против нарушений Россией правил игры на международной арене, а Германия должна показать свою преданность суверенитету и безопасности Украины. Поддержка Киева должна стать приоритетом внешней политики Берлина.
"Также важно дать России понять, что мы не принимаем нарушение международного права, атаки гибридными средствами на западные демократии или нарушение фундаментальных прав человека и гражданина на своей территории", - подчеркнул Лашет.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня призывал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта СП-2. Глава государства предупреждал США и ЕС о том, что запуск трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.
На Банковой подвергли критике соглашение Штатов и Германии по СП-2. По словам спикера главы государства Сергея Никифорова, в документе нет конкретных механизмов реализации гарантий для Украины. При этом Киев требует от Запада объяснить, что будет с транзитом и обязательствами о ненападении России. Поэтому Киев намерен продолжать работу по противодействию Северному потоку-2 и переговоры с США и ЕС.
Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что запуск газопровода СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет представитель от Партии зеленых.


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