Новую форму материи обнаружили в CERN с помощью адронного коллайдера

Группа ученых с помощью Большого адронного коллайдера открыла новую частицу материи – экзотический тетракварк. Об этом 29 июля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на публикацию CERN.

Частица выделяется среди собратьев. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков. Очарованые кварки (с) образуют тяжелый компактный дикварк, вокруг которого обращается пара легкик антикварков ( u-bar и d-bar). Частица обладает уникальными свойствами и является рекордсменом-долгожителем среди себе подобных. Она имеет положительный заряд (+1) и массу приблизительно 3,875 ГэВ (гигаэлектронвольт).

Экзотический тетракварк – рекордсмен-долгожитель. Время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.

Более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – тетракварки и пентакварки. На данный момент экспериментально обнаружены четыре пентакварка и около 20 тетракварков.

Кварк – фундаментальная частица, не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами.

Очарованными называются кварки с положительным зарядом, равным двум третям элементарного электрического заряда и массой 1,25 ГэВ.

Ранее сообщалось, что астрофизики открыли природные гигантские ускорители частиц, которые работают по типу земных коллайдеров.







