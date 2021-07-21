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В Токио открылась Олимпиада-2020, ее посетят главы 15 государств и организаций
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В Токио открылась Олимпиада-2020, ее посетят главы 15 государств и организаций

18:00, 21 июл 2021
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Главы 15 государств и международных организаций должны будут посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, пишет УНН.

"К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира", - отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое количество гостей церемонии открытия все еще согласовывается.
Ранее местные СМИ сообщали, что количество VIP-персон, которые посетят церемонию открытия Олимпиады в Токио, была сокращена с десяти тысяч до тысячи.
Открытие прошлых летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году посетили лидеры около 40 государств.

Справка

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.



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