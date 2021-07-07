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В эстонском Тарту впервые запустили беспилотные автобусы
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В эстонском Тарту впервые запустили беспилотные автобусы

15:00, 07 июл 2021
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По улицам эстонского города Тарту уже ездят беспилотные маршрутки, которые работают на водородном топливе. Об этом пишет  ERR.

Автобусы вместят шесть пассажиров. Компания, занимавшаяся их разработкой, позиционирует эти микроавтобусы как “транспорт последнего километра”, которые будут подвозить людей от крупных городских транспортных узлов в их дома. Во время движения он выделяет только тепло и пар от воды.
Беспилотник разработала компания Auve Tech вместе с Тартуским университетом. Гендиректор компании Йоханес Мосс рассказал, что это — отличная экологическая альтернатива автомобилям и общественному транспорту.
Напомним
Немецкие законодатели одобрили законопроект, который позволит некоторым беспилотным транспортным средствам выезжать на дороги общего пользования в следующем году.


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